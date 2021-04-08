搶母親節餐飲商機，台北神旺大飯店母親節蛋糕、吃到飽西餐廳「伯品廊」，以及「澄江日本料理」除有應景美食，並同步推出不同優惠舌動，提供孝親子女多種選擇。

迎接母親節，台北神旺大飯店「普諾麵包坊」推出「紅寶石露比夫人」蛋糕，使用巧克力界人氣新寵-紅寶石巧克力為主角，內餡由「紅寶石甘納許夾餡」、「法式白乳酪慕斯」、「米戚風蛋糕」、「紅寶石莓果杏仁餅乾」層層堆疊，表層「紅心芭樂鳳梨凍」果香馥郁，恰到好處的甜蜜，適合優雅媽咪。每個8吋，售價1,100元，4月30日前預訂享85折。

色澤顛覆認知的「紅寶石巧克力（Ruby Chocolate）」掀起甜點界的粉紅旋風。數量稀少的紅寶石巧克力是以產自巴西、厄瓜多及象牙海岸的紅寶石可可豆製成，不經調染、自帶少女感十足的夢幻粉色，以及尾韻帶有莓果風味皆是獨有特色。神旺飯店主廚將話題食材結合甜菜根，讓淋面色澤更加飽和，內餡亦選用此種巧克力與鮮奶油、奶油製成帶有酸甜果香、甜而不膩的「紅寶石甘納許夾餡」。夾層選用屏東萬巒產的水磨蓬萊米粉取代麵粉製作「米戚風蛋糕」，口感輕盈蓬鬆。

另一夾餡「法式白乳酪慕斯」則是採法式炸彈麵糊手法，將高溫糖漿沖入蛋黃，再依序拌入馬斯卡彭乳酪、鮮奶油、吉利丁。待冷卻即成柔滑慕斯，奶香十分濃郁。底層「紅寶石莓果杏仁餅乾」帶有杏仁酥餅與杏仁粒口感，豐富了蛋糕層次。以白巧克力圈起的「紅心芭樂鳳梨凍」則挑選酸度明顯的金鑽鳳梨，切丁並以砂糖炒煮、裹上焦糖色糖衣，搭配紅心芭樂果泥製成Q彈果凍，偏酸滋味恰好中和蛋糕甜蜜。

選在母親節前夕，自Semi-Buffet回歸Buffet吃到飽的「伯品廊」西餐廳，於節慶檔期祭出聚餐折扣。凡於指定日期：5/1、5/2、5/8、5/9，邀請媽媽一同至餐廳品嚐美食，即可享有「5人同行1人免費」優惠。伯品廊西餐廳提供多元自助美食，生鮮區擺滿各種新鮮生魚片及海鮮料理；嚴選高級蔬菜的沙拉區搭配有主廚特調多款醬汁及富於變化的冷盤美食；熱鍋區則強調小份量精心調理，讓風味更提升。最受歡迎的鮮切區則輪番供應英式爐烤牛肉、烤鴨或德國豬腳等料理，提供現炸即食的日式炸物區，亦是不容錯過的美味。甜點則是由神旺飯店知名的普諾麵包坊供應拿手的各式蛋糕，果汁飲料吧、母親節指定日午餐、晚餐每位998元，午茶每位698元，須另收一成服務費。

神旺大飯店5月1日至5月9日另有「澄江日本料理」準備的豪華日式宴席料理，4人套餐包含蘋果白味噌燒、綜合天婦羅、鹽烤午仔魚一夜干、黑毛豚角煮、鹿角菜蒸飯、鮮蛤蜊柚香千層鍋、水果和甜點，每套3,980元+10％，5月1日前預訂享9折。

(工商 )