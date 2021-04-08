王傳一為戲猛練冰球。（三立提供）

賴雅妍為戲練冰球，盼「再給我一年」。（三立提供）

王傳一、賴雅妍主演華八《三隻小豬的逆襲》目前拍攝中，兩人為戲特別學冰球、手語、騎馬等新才藝，劇中兩人在一場冰上曲棍球比賽「不打不相識」相互較勁，過程中有不少「衝撞」，劇組更找來國家級選手來支援演出，並當兩人的教練，安排上冰球訓練課程。

練習過程中，王傳一起初被認為最會溜，沒想到反而最爛，倒是孫沁岳冰刀溜得最厲害，第二厲害是賴雅妍。王傳一笑說，原本想像木村拓哉一樣掌控全場，沒想到卻被冰球掌控全身，還被導演虧「要多練習」，此外他一開始練習時很怕摔倒，後來才漸漸的敢在冰球上移動。

王傳一自認學東西很快，這次卻敗給冰球，原來他沒溜過四輪、直排輪，活到40歲第一次學冰刀，老婆得知他學「冰球」慘痛經驗，還立刻安排女兒去學直排輪，王傳一笑說：「才藝要從小培養，千萬別像我一樣！」除了冰球外，王傳一應劇情要求學習手語，還練出興趣，希望成為實用技能，對演藝事業有幫助。

賴雅妍表示，自己小時候很會溜四輪，但在冰上滑行起初有障礙，還要在冰上衝鋒陷陣搶奪分，她崩潰喊「再給我一年的時間練習吧」。練習時也緊抓教練手不放，還告白：「求你不要放開我的手好嗎？」王傳一笑說「男主角讓教練當好了」。

除了學冰上曲棍球，賴雅妍還學騎馬，她表示看別人騎馬覺得帥，自己上去才發現不像想像簡單，笑說：「這真的是上流社會的興趣，誰會有事沒事去騎馬！」不過她第一次因戲學才藝，也感受到製作單位用心。《三隻小豬的逆襲》12日起晚間8點於三立都會台、9點於華視播出。

(中時 )