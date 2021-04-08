不少民眾，在不明就裡情況下接到超速罰單時，常會大罵警察躲起來拍照，不道德，為免招致爭議，中市警察局霧峰分局霧峰派出所員警，執行超速測照時，除在「前有測速照相」警告標誌後方拍照外，還在照相機附近，拿著交通安全宣導標語入鏡，加深受罰人印象，非常特別。

根據道路交通管理處罰條例指出，使用照相測速器來抓超速違規，必須提前並明顯標示警告，一般道路需在前100到300公尺處標示出「前有測速照相」的警告標誌，而高速公路則300至1000公尺，因此霧峰分局指出，員警執行「超速違規測照」取締勤務時，一定會在警告標誌後方100公尺後安排測速照相機。

特別的是霧峰派出所，4月1日起在區內易發生交通事故路段，執行測速違規取締時，經常在「超速違規測照」鏡頭範圍內，手持交通安全宣導標語，站在路旁人行道上，提醒用路人或駕駛遵守交通規則，且超速違規人在收到罰單照片時，也能看見警方在照片內宣導「交通安全」，讓民眾印象深刻，此舉也不會讓市民質疑警方有隱藏式執法。

霧峰分局針對各項交通事故發生之主要肇因之分析，特別針對轄區部分易生事故路段加強測速照相取締，畢竟「十次車禍九次快」，車速越快對於車輛的操控性就越低，提醒民眾應多注意交通安全，平安才是安全回家的唯一道路。

霧峰分局長陳家銘表示，現有固定式測桿前都要有固定式警告標誌，許多民眾刻意減速，等過了照相點後又繼續超速；易肇事路段非固定式測速照相機執法，雖也有明顯警告標誌提醒用路人，但因為不定時不定點、較有取締嚇阻效果。民眾因超速、彎道未減速及闖紅燈等違規造成事故傷亡時有所聞，希望藉取締超速讓用路人依速限行駛，並禮讓行人。

(中時 )