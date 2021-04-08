「七星藥局」藥師吳嘉文為大家解說他的多年收藏。（國家廣播文物館提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家廣播文物館與中正大學重構大學路計畫團隊合作辦特展「記『疫』記『憶』」，並在今8日舉辦一場「鄉之博物館─藥史之旅」，由「七星藥局」藥師父子吳嘉文、吳至鎧引導參與民眾走讀民雄，認識早年的藥包文化。

「記『疫』記『憶』」邀請策展人吳嘉文親自解說「時代裡的生活美學」，展場中展出吳嘉文多年收藏，包括日治時期的藥品商業掛報、絕版寄藥包，以及吳嘉文手繪歷史街景、民雄市場職業別明細圖等，看著具歷史感的展品，聽著吳嘉文的解說，觀眾彷彿走入時光隧道。

吳嘉文說，日治時期交通不便，醫療資源又缺乏，看醫生要走很遠，且費用又高，所以才有藥品宅急便「寄藥包」行業產生，當時藥廠會雇用推銷人員，將許多成藥分裝後放進藥袋內，再揹著藥箱挨家挨戶賣藥，「寄藥包仔」還會直接把藥包寄在民家，再定期到府補充藥品，久而久之，賣方與買方就培養出感情來，因此產生這種人與人之間信任關係所發展出的特殊商業模式。

吳嘉文說，自己從小喜歡蒐集極具美感的物品，多年前開始蒐集藥包，今現場展示40個藥包只是他收藏的10分之一，並推崇當時的藥包藝術，兼顧到當時識字的人不多，透過圖片讓大人、小孩知道要吃什麼藥。

吳嘉文導覽後，接著由吳至鎧接力，帶領大家走訪民雄，沿著街區介紹當地美食、消暑冰品、文化地景等，邊尋找文物館內吳嘉文手繪地圖、常民老照片的現景，打開人們記憶的鎖，重現民雄時光旅途。

國家廣播文物館的「記『疫』記『憶』」特展，展出吳嘉文手繪歷史街景、民雄市場職業別明細圖等。（呂妍庭攝）

國家廣播文物館的「記『疫』記『憶』」特展，展出吳嘉文收藏多年的絕版寄藥包。（呂妍庭攝）

國家廣播文物館今8日舉辦一場「鄉之博物館─藥史之旅」，由「七星藥局」藥師父子吳嘉文、吳至鎧引導參與民眾走讀民雄，認識早年的藥包文化。（國家廣播文物館提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家廣播文物館今8日舉辦一場「鄉之博物館─藥史之旅」，由「七星藥局」藥師父子吳嘉文、吳至鎧引導參與民眾走讀民雄，認識早年的藥包文化。（國家廣播文物館提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家廣播文物館與中正大學重構大學路計畫團隊合作辦特展「記『疫』記『憶』」，帶領參觀民眾走入時光隧道。（國家廣播文物館提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國家廣播文物館與中正大學重構大學路計畫團隊合作辦特展「記『疫』記『憶』」，帶領參觀民眾走入時光隧道。（國家廣播文物館提供∕呂妍庭嘉義傳真）

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