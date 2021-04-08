命理師批司機員面相：意外橫亡 PO文蹭熱度遭網友砲轟（翻攝爆料公社）

台鐵408次太魯閣號事故，造成嚴重傷亡。頭七這一天卻有命理師

放馬後炮在臉書粉專上披露「意外死亡面相案例」消費2位殉職司機員，讓網友氣憤不已，直接砲轟灌爆粉專。

這名許姓命理師8日在臉書上PO文宣稱，面相看意外災害十分神準，並說：「意外全寫在臉上、搭任何班車前，若能自己預先瞧瞧主副駕駛的面相眼神氣色，千金難買早知道。」文中還引用媒體報導相片指出，列車駕駛面相「眼神走脫，主意外橫亡」。然後貼了助理司機原江沛峰的照片，卻猛講「列車長」眼神耗弱無神、已經符合眼神出脫的凶相，其眼袋部位已經出現黑輪了。

命理師批司機員面相：意外橫亡 PO文蹭熱度遭網友砲轟（翻攝 爆料公社）

馬後炮式的PO文曝光，立刻引起眾怒砲轟「消費往生者，當作自己知名度」、「現在才馬後炮，這麼厲害就提前講啊」、「蹭什麼熱度，真的不懂」、「那我們這些做大夜班不就每天等下班暴斃？眼圈泛黑？廢話，熬夜！兩眼無神？廢話，誰下班不想睡覺！」、「留點口德好嗎？這兩位司機在最後一刻都在用生命保護乘客，根本是天使，這是在講什麼幹話！」、「看這位老師的面相，大凶！有口舌之糾紛！應該會被萬人圍剿......然後刪文.......」。

(中時新聞網)