1995年中國一名26歲男子李玉成與58歲的女子馬玉琴結婚，年齡相差32歲的老妻少夫組合當時在中國掀起熱議。婚後女方為了看起來跟丈夫更相配，甚至散盡家財整型成年輕少婦，但當年恩愛的夫妻倆如今卻形同陌路。

綜合陸媒報導，2人來自遼寧凌海市同一個村子，馬玉琴出生於1937年，李玉成出生於1969年，差了整整32歲。馬玉琴年輕時是當地非常出名的戲曲演員，長相美麗，是多數同齡人眼中的夢中情人。而李玉成還是小男孩的時候，就經常跟著馬玉琴的戲團四處看演出，甚至向父親打聽馬玉琴的情況。

李玉成父親當時表示，自己和馬玉琴曾是國小同學。得知這層關係後，李玉成心裡和馬玉琴的關係一下子就拉近了，再次見到馬玉琴時，他主動叫她舅媽，而馬玉琴也很喜歡李玉成，把他當親外甥看，演出休息的時候，還會把他抱到舞台上跳一段。

馬玉琴為愛整型變年輕。（圖／翻攝自微博）

就在26歲那年，李玉成加入了馬玉琴的戲團，2人之後常常同台演出，相處時間更長，2人也雙雙墜入愛河。但過大的年齡差距，讓當時身邊親友都強烈反對，李玉成雙親拼死反對，認為兒子心理畸形，戀母情結嚴重，也認為馬玉琴年齡太大，無法生育，會斷掉李家香火。而馬玉琴的丈夫很早就離世，只留下2個兒子，兒子們也難以理解母親的決定，同樣反對他們相戀。

但2人並未受世俗阻擾，反而堅持相戀相守，更因此吃了不少苦，住過茅草屋、橋洞……等不堪的地方。家人愈要拆散他們，他們愈是愛的濃烈，2家人的關係更一度降到冰點。後來李玉成的母親因為對兒子的婚姻極度不滿，長年抑鬱，2006年便早早離世，而他的父親則患有嚴重的佝僂病，妻子去世後，只剩自己一個人艱難度日。

2017年夫妻倆開始做起網路直播，每天早中晚，播6個小時，就是跳跳舞，直播他們的日常。然而好景不常，這對夫妻終究被現實打敗，如今已形同陌路。馬玉琴表示，自己身體不好時，李玉成依然讓自己做直播，她感覺沒受到尊重；李玉成也透露，家裡人則是一直催他要生個孩子，最終再相愛的2人也被現實耗盡熱情，離婚收場。

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(中時新聞網)