今2架共機進我西南空域 19:162021/04/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍2架運8技偵機，上午進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 終於 美F-15EX戰機有新名字了 中彰供5停2 國軍支援送水 (中時 ) #2架 #空軍 #共機 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東鋼侯家第二代侯尊中詐貸2億 遭80萬交保並境管 07:352021/04/08 社會 土耳其空軍表演隊NF-5A戰機墜毀 飛行員不幸身亡 18:042021/04/08 軍事 美極音速飛彈試射失敗 陸卻藉美晶片科技突破 16:302021/04/08 國際 抗議中火3號燃煤機組重啟 中部環團要環保署長張子敬下台 11:512021/04/08 生活 第2次印尼移工零付費會議 今天召開 08:552021/04/08 生活 陸試飛空中航母 可蛻變為戰略平台 10:362021/04/08 軍事 涉裝修造假詐貸2億 東鋼第二代侯尊中凌晨80萬交保 04:102021/04/08 社會新聞 中市罰中火2300萬 經濟部大反擊 04:102021/04/08 財經焦點 中華電信攜手31大廠 啟用亞灣5G AIoT共創基地 14:052021/04/08 財經 海委會主委：共機進摧毀區 該開火就開火 04:102021/04/08 焦點要聞 新北編撰2年 全國首部童軍手冊問世 04:102021/04/08 焦點要聞 政治熱門新聞 台灣人最想打哪種疫苗？最新民調超乎預期 - 政治 扁馬蔡時期重大事故比一比 朱學恒神回一句 - 政治 太魯閣號事故50死 侯友宜不忍了開第一槍 - 政治 意外曝光反匿蹤戰機雷達車恐大懲處 海軍、軍媒大內宣遭反將一軍 - 政治 林佳龍為何還不下台 媒體人驚爆綠營「一桃殺三士」陰狠招 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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