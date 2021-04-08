運8反潛機。空軍提供。
運8反潛機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍2架運8技偵機，上午進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

終於 美F-15EX戰機有新名字了
中彰供5停2 國軍支援送水

(中時 )

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