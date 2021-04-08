迎接台灣虎航第一架，也是國內第一架的A320neo客機，台灣虎航於8日在桃園臺灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的新機發表會。（陳麒全攝）

迎接台灣虎航第一架，也是國內第一架的A320neo客機，台灣虎航於8日在桃園臺灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的新機發表會。（陳麒全攝）

迎接台灣虎航第一架，也是國內第一架的A320neo客機，台灣虎航於8日在桃園臺灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的新機發表會。（陳麒全攝）

慶祝台灣虎航迎接新機，台灣虎航空、地勤同仁組成的tigerdancers這次也帶來了全新的表演。以紅、橘、黃三種上衣顏色再加上卡其色連身裝，結合飛翔、彈跳的律動、多次隊形變化及Free Style的演出，跳出專屬台灣虎航熱情、溫暖、真誠的品牌精神，為迎接新機帶來一股正面的能量，獲得在場來賓一致的拍手叫好，成為活動的另一個高潮。（陳麒全攝）

迎接台灣虎航第一架，也是國內第一架的A320neo客機，台灣虎航於8日在桃園臺灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的新機發表會，除了介紹展示新機的特色外，更藉此傳達台灣虎航一直致力提供給旅客更好、更豐富的飛行體驗。

包括桃園市政府秘書長黃治峯、桃園國際機場股份有限公司副總經理洪玉芬、華航集團董事長謝世謙、華信航空總經理曹志芬、臺灣飛機維修公司董事長王宏、歐洲經貿辦事處處長高哲夫、法國在台協會主任公孫孟、法國在台協會經濟處長陳百德、英國在台辦事處代表鄧元翰、德國在台會處長王子陶博士、西班牙商務辦事處處長Eduardo Euba Aldape、空中巴士北亞區資深副總裁Jean-Pierre Stainnack、台灣虎航董事長陳漢銘及總經理張明瑋等貴賓，也都親自與會。

新機發表會以「Colorfly自造天色」為主題，從主視覺、迎賓天廊、噴漆互動體驗區到tigerdancers的舞蹈表演等，都以玩色為意象，傳達新機將帶來的全新飛行體驗，並由貴賓們共同進行啟動儀式，以多彩光束投射在新機上，宣告A320neo正式啟航。

華航集團董事長謝世謙表示，台灣虎航從2013年開始籌備，2014年成立，當年9月開始飛，陸續虧損超過半個資本額。2016年是一個非常重要的轉捩點，2017到2019年有實質獲利，這3年的經營績效還把前面的虧損都賺回來，甚至有能力發股利。A320這個飛機非常好，很有競爭力，現在進來第一架，後續還有14架A320neo會陸續進來，希望飛機接收完成時，疫情能夠過去，航空業恢復正常。

台灣虎航董事長陳漢銘致詞時表示，2014年開航以來不斷追求「給旅客更美好的搭乘體驗」，台虎引進國內首架A320neo客機正式啟航，未來將帶著旅客搭乘，感受全新的體驗。疫情期間，空巴以行動支持台灣虎航，首架A320neo航機特別以雙邊企業識別色，幫首架航機進行彩繪，共同聯名呈現。

慶祝台灣虎航迎接新機，台灣虎航空、地勤同仁組成的tigerdancers這次也帶來了全新的表演。以紅、橘、黃三種上衣顏色再加上卡其色連身裝，結合飛翔、彈跳的律動、多次隊形變化及Free Style的演出，跳出專屬台灣虎航熱情、溫暖、真誠的品牌精神，為迎接新機帶來一股正面的能量，獲得在場來賓一致的拍手叫好，成為活動的另一個高潮！

(中時 )