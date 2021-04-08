不動產投資信託基金（REITs）「新光一號」（新光R1）惹議，新光集團遭市場派狙擊，雙方砲火猛烈。銀行局副局長林志吉8日針對雙方質疑提出四大回應，包括：兆豐銀有無違反自律規範、涉利益衝突、停車位糾紛與管理機構更換問題，他強調，「清算下市不是主管機關所樂見」。但受益人才是最高決策機關 ，管理運作回歸契約本旨與受益人會議決定。

針對新光1號「複委任」爭議，林志吉指出，受託銀行（兆豐銀）有沒有違反自律規範，信託公會已在審議中，最終結果會在2021年4月下旬理監事會議做決定。

二、針對新光質疑樂富一號總經理晶華監察人林超驊兼任新光R1的監察人，是否涉及利益衝突，能否隨意更換監察人？林志吉表示，利益衝突要從具體事實來判斷。但依據法規，法人當監察人只限「不動產管理機構或信託業」現行法令「沒有禁止」A信託管理人兼任B信託監察人。至於監察人的辭任與選任須由受益人會議來決定。

三是停車位租金爭議。林志吉表示，若不是不動產「買賣」而是租賃交易，該筆租金收益要占前一年總租金的10％才叫作關係人交易，本案沒有達到一成以上，也就不是關係人交易。

此外，停車位管理涉及受託與管理機構做法，若會因此降低基金的收益，要從實務作業與商業判斷，受託機構有其職務的考量，應該要跟監察人妥為溝通，共同研究調整方案或是提相關案由到受益人會議來尋求共識。

四是針對管理機構（新昕國際）可否更換。林志吉表示，據不動產證券化條例與信託契約管理機構規定，「解任」管理機構需符合三要件，一是違反契約委任事項；二是業務財務有嚴重缺失，經報主管機關同意中止其委任契約；三是其他經受託機構認為有不適任的情況發生。否則受託人會議不得隨便解任管理機構。

林志吉指出，除非先召開受益人會議修正信託契約，並報請主管機關核准，才能把它解任。若有不適任，要詢受益人會議處理，若有爭議終究可走司法途逕來解決。

(工商 )