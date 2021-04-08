PLATSS報導，受惠亞洲石化廠陸續歲修，加上季節需求增溫，遠東區石化上游原料乙烯、苯價齊步攀揚，連帶支撐下游SM、ABS及PS最新現貨報價走堅續彈；SM上漲36美元，每噸達1160美元，ABS、PS同步續揚10美元，每噸價格各為2400美元、1350美元高檔水準。台化（1326）、國喬（1312）、台達化（1309）及台苯（1310）業績添喜。

不過，PVC、PP在追價買盤趨緩、觀望下，維持平盤，至於PE則持續拉回整理，下滑40～60美元。

分析師認為指出，近期石化上游原料乙烯、丙烯維持千美元以上水平，台塑化（6505）、中油收益持穩進補。此外，SM、ABS、PS及PVC利差相對持穩，台化、國喬、台達化及台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）也是追蹤焦點。

廠商表示，SM短期走勢偏強，除有苯原料因多套裝置檢修，且乙烯價格穩定，成本端提振價格，大陸現貨市場貨源偏緊，推動價格走高。

大陸4月初江蘇SM國產及進口到船貨總計4.5萬噸，但提貨量達5.4萬噸，遠高於去年同期提貨4.2萬噸，社會庫存總量和商品庫存環比都出現下滑，，而大陸4月出口訂單持續，華東因出口需求維持去庫預期，給市場帶來利多信心。

此外，SM下游EPS、PS開工率處於中位水平，ABS開工維持高位，貿易商補貨需求較好，下游剛需採購有所回暖，導致現貨流通偏緊，預期短線市場窄幅偏強。

4月PVC因美國極寒天氣停產裝置將逐漸復工，台灣檢修裝置也陸續回復，壓抑上揚力道。不過，4月後PVC裝置檢修明顯增加，且有眾多因內蒙能耗雙控政策導致的臨時停車與降負荷生產現象，成本支撐仍在。下游開工率不斷回升，預計走勢維持高位震盪。

(工商 )