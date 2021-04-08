受惠運動鞋品牌之電商通路建構完整，銷售業績由去年第三季逐步恢復，拉抬南寶（4766）鞋材黏著劑營收逐步攀揚，3月營收16.99億元，月增77.2％，年成長25％，創歷史新高；第一季營收42.93億元，年增15.1％。

南寶為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界前三大鞋用膠品牌；全球7個國家有22座工廠，產品銷售至全球50個國家。隨著疫情趨緩，南寶預期今年鞋材產品銷售重返過去水準，特殊黏著劑重返成長趨勢，樂觀看待今年營收表現。

南寶表示，全球第一大黏著劑廠商Henkel初估其Adhesives Technologies事業群第一季本業營收將成長約12.5％。全球第二大黏著劑廠商H.B. Fuller也預期今年營收將成長高個位數至低雙位數。H.B. Fuller認為，今年原物料成本將較2020年增加5～8％，第二季將會調漲產品價格，如有必須，亦將於第三季進行調漲。

影響所及，南寶也將因疫情趨緩，鞋材黏著劑營收逐漸恢復；特殊黏著劑將積極實施產品組合調整，減少產品種類，儘量少樣多量生產，以持續提升毛利率。

南寶指出，研究機構預估全球運動鞋市場未來五年每年將成長5～6％，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會，南寶將受惠此趨勢成長。

特殊黏著劑業務則特別看好衛材用膠、膠帶與標籤感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑以及木工用黏著劑的需求。

(工商 )