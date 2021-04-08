新光集團一路慘敗，不動產投資信託新光一號（新光R1）受益人會議壓倒性通過終止新壽樓管委任契約、不得跟新光集團租借車位後，又以出席權數的70％同意臨時動議，通過解任基金管理機構新昕國際的委任關係，等於新光R1幾乎與新光集團「再無關係」。

由信託監察人晶華公寓大廈管理維護召開的新光R1受益人大會，從8日下午14時30分，一路開到晚間18時，在出席受益權數逾八成通過四項提案後，又討論多達六項臨時動議，最重要的就是解任新昕國際的管理權，要從現有其他六檔REIT的管理機構，即信義全球資產管理、國泰建經、富邦建經及晶華維護中排序議約，受益人會議票選結果，由晶華管維優以最高票優先議約。

至於管理機構若由晶華管護出任，是否推動清算下市，晶華管護總經理林超驊表示，不會主動提案下市清算，且會努力提高新光R1的績效，不會再發生關係人交易的情況。

同時，受益人會議亦以臨時決議方式，通過授權基金監察人翁偉倫，對新光R1的受託機構兆豐銀行，及管里機構新昕國際提起訴訟，追究管理不善等法律責任。

林超驊也說，若此商品走到受益人要告受託機構與管理機構，是很悲哀的事，代表沒有制衡力量，才需要走這麼激烈的方式。

新光集團在受益人會議上幾乎毫無援軍，主要是有法人詢問新光意見時，居然回應「老闆沒有指示要回擊」，認為此受益人會議無傷大雅，所以並沒有相關準備，慘敗之餘，還被稱是老鼠屎，要被求償。 新光R1受益人會議臨時動議，分別是一為基金委任律師邱淑卿8日應出席會議而未出席，罔顧受任人職責，提議解任基金律師邱淑卿，以出席權數64.36％同意通過。

二為委任理律法律事務所擔任本基金法律顧問，授權受託機構協商委任契約。以64.36％通過。

三解任基金管理機構新昕國際，因其確實存有管理缺失，提議解任管理機構，終止委任契約，若解約時有任何損害賠償，應由新光R1負擔，但要以基金受益人權益為最大考量。此案以70.26％同意通過。

四是解任基金管理機構後，建議選任新的不動產管理機構，從目前台灣不動產投資基金市場中有經驗者，即信義全球資產管理、國泰建經、富邦建經及晶華維護，由受託機構逐一接觸，議約順序由受益人會議投票決議，由晶華管護排序第一，第二是國泰建經，第三是富邦建經。

五為基金已選任新的信託監察人翁偉倫，授權監察人對兆豐銀行及新昕國際的疏失，提起相關民事訴訟求償，追究法律責任，也以64.35％同意通過。

六是補充與新壽樓管終止委任契約，若有任何損害賠償責任，由基金負擔，以64.67％同意通過。

雖然現場新昕國際及部分投資人反應，基金有8成是法人投資，現場臨時動議是未經公司授權，法人無法圈選或表態，這樣投票是否有效，及解除管理機構委任契約是否可以臨時動議提出。

但現場律師表示，基金及信託條款並未明定那些議案要以普通提案提出，就回歸金融資產管理條例，則除了受託機構的解任與委任、信託契約內容更動等不得以臨時動議提出，上述臨時動議並未違反條例，適法性上沒有問題。

(工商 )