美國國務院發言人普萊斯7日重申，菲律賓飛機或船艦在南海若遭受武裝攻擊，美方將啟動共同防禦條約防衛義務。對此，菲國國防部表示，處理南海局勢「我們保留所有選項」。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）曾多次表示，因承擔不起與北京兵戎相見，他對菲中南海主權爭議束手無策，只能透過外交努力維護菲國權利。菲國國防部今天的表態，明顯較杜特蒂歷來的說法強硬。

南海緊張情勢近日升溫。馬尼拉當局3月底表示，大批中國海上民兵船持續集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef），從3月7日的220艘、3月22日的183艘、3月27日的199艘，到了3月29日，仍有44艘中國船隻停泊牛軛礁海域。

普萊斯（Ned Price）7日在美國國務院媒體簡報會上說，針對中國船隻集結牛軛礁，甚至擴散到南海其他區域，「我們重申對菲律賓的強力支持，並呼籲中華人民共和國遵守『海洋法公約』下的2016年仲裁裁決，這是最終裁決，對各方皆有法律約束力。」

他重申，菲律賓在太平洋地區，包括南海的軍隊、飛機或公共船隻若遭受武裝攻擊，美國「將啟動我們在美菲共同防禦條約（MDT）中承擔的義務」。

對此，菲律賓國防部今天發表聲明，指美國警告北京勿對菲律賓公共船隻或飛機動武，此舉進一步印證菲美兩國的長期夥伴關係。

聲明寫道：「針對共同防禦事項，我們持續與美國對話。雙方致力履行『共同防禦條約』中的義務，以便在涉及兩國自我防衛的固有權利時，不會孤立無援。」

菲國國防部表示，隨著西菲律賓海情勢發展，「我們保留處理局勢的所有選項，包括借助我們與其他國家，例如美國的夥伴關係。我們持續致力保護捍衛我們的國家利益，同時透過和平及基於規範的方式維護地區安全穩定」。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

另一方面，就中國船隻集結牛軛礁，繼3月21日向北京提出抗議後，菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）昨天推文表示，菲律賓已向中國再次提出外交抗議，且將「每天（抗議）直到最後一艘（中國船隻）離開」。

菲律賓新聞社（PNA）報導，菲國眾議院副議長羅德里格斯（Rufus Rodriguez）昨天發表聲明，呼籲美國在南海和西菲律賓海更頻繁地執行航行自由行動。

他認為，此舉將對北京進一步入侵菲律賓專屬經濟海域有震懾作用，並表明美國已做好準備，若菲中兩國發生衝突，美方將根據「共同防禦條約」馳援菲國。

(中央社)