有媒體報導，國防部「青年日報」日前刊出一篇海軍官兵投稿海軍執行澎湖運補任務的宣傳報導，但主照片卻出現一輛中科院研發的雷達車上岸的畫面，遭軍事部落客及外媒截圖後報導，號稱可偵測匿蹤戰機的「被動式雙基雷達」進駐澎湖，報導一出在軍方引起關注，甚至傳出國防部長邱國正震怒，擬以「違反保密」為由連坐懲處上百名軍官，雖然海軍緊急發出聲明稿否認，但此款雷達車早在多年前就曝光且廣為軍事專家及軍事迷周知，軍方如今卻因一張照片祭出大刀，只能說國軍根本不用敵人來犯，光自己人就整死自己人。

外傳國防部緊張的原因，是因美國在台協會安全合作組透過國安管道表達不滿，不滿，但實際上，中科院早在早在2013年台北國際航太暨國防工業展上就曾公開展出，甚至在現場說明上，清楚記載性能諸元，要說是機密也實在太過牽強。

綜觀「青年日報」報導，其實內文僅提到，「海軍151艦隊中和級戰車登陸艦LST 233中平軍艦，日前在執行馬公運補任務，與登陸艇隊合群艇配合，實施艉艇艏結合，順利將車輛載運上岸。本次任務因海面湧浪隨船隻經過起伏，影響艉艇艏之結合，但全艦官兵遵從幹部口令，發揮平日演練成果，動作迅速確實，順利完成結合，接續由合群艇搭載車輛上岸，達成任務。」

報導內容其實就是軍中大內宣，對外也是宣傳海軍訓精實的一面，並無機密性可言，雷達車登岸圖說，也未載明是何種軍事用途車輛。但卻被媒體與有心人運作為「洩密」，引發眾多軍官面臨懲處，嚴重打擊部隊士氣，軍方高層是否在這件事上用心縝密思考，自己反而是遭反將一軍?

反而是美媒與臉書某軍事網站報導認為，照片中部署澎湖的雷達車，是中科院改進版本的輪載被動雷達。表明台灣在如何發現殲-20上已取得突破。解放軍空軍計畫在衝突開始就使用殲-20機隊突破國軍防禦系統，讓後續戰機更自由地行動。一個隱藏在澎湖某處的被動雷達可以為國軍提供適當預警，並給予國軍防空部隊和戰機中隊擊落殲-20的機會。

但近年來，國軍積極發展不對稱戰力，陸海空三軍早已大幅增加各型機動雷達車數量，且在年度漢光演習，以及平日的訓練中，不時的會出現在街頭巷尾，或是高山海邊，早已經是不公開的事實，且被軍事迷與民眾廣為拍攝。

說白了，雷達車一旦部署在澎湖，除非永遠不出營區，否則在進行機動訓練時，一出營區大門，自然逃不過民眾與軍事迷雪亮敏銳的眼睛。

反過來說，機敏性武器藏匿於無形是作戰部署最高指導原則，但戰術也講究虛虛實實，適度的曝光，或許也能讓國人充分了解國防自主成果與用心，敵方有所顧忌，未嘗不是好事一件，但國防部能做的，竟不是先考慮戰術戰略運用作為，而是先拿自己人祭旗，反而讓外界看笑話。

針對這件事，海軍司令部也澄清表示，保密為軍人基本職責，海軍司令部持恆要求官兵熟悉保密規範，及落實各項保密作為。會議為政戰部門每月均辦理之政戰工作會報，並未針對個案實施專案檢討，且亦無人員受到處分，媒體報導並非事實。

(中時新聞網)