富邦悍將前2戰合計被統一獅盜壘成功11次，富邦因此連吞2敗，「防盜系統故障」成為焦點，今日賽前富邦教練團一致認為投手問題較大，尤其這兩戰都是洋投先發，外籍選手較少控管壘上跑者，也已經再度提醒過他們。

富邦前日被5盜，昨日更誇張，單場被6盜是富邦接手後隊史最慘，總教練洪一中認為是投手動作太大，讓對手有機可趁，需要投手找到解決辦法，而投手教練吳俊良則表示，從春訓期間就有告訴洋投，只要壘上有跑者對手就會想辦法推進壘包，不過洋投仍沒有看管跑者，賽季果然預言成真，他透露賽後洋投傑斯還有來向他道歉。

而捕手教練古久保健二也發表看法，他認為盜壘是投捕手一起要注意的工作，「責任8成投手，2成捕手，我們投手自己也沒有準備對方會跑。」古久保表示下次遇到類似情況會更加注意，投手動作也要盡量縮小。

古久保坦言球隊2天被盜10多次，自己心情也不好，戴培峰蹲捕時連續被盜7次，古久保賽後也有安慰他，「今天有跟他聊，跟他說投手也有責任，捕手份內2成的工作完成就好，下周再對上統一獅會做足準備，不要被他們一直盜。」

(中時 )