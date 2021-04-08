中天資深主播周玉琴成功轉身為網紅主播，今(8)日偕新生代主播陳文越，與醒吾科技大學新媒系應屆畢業生分享心得。兩主播一開場就好像與網友互動熱情打招呼，比先前在52台播新聞，俏皮活潑多了。醒吾科大校長陳義文表示，網紅主播是新媒體趨勢，期許同學們勇於挑戰。

醒吾科大校長陳義文鼓勵同學勇於嚐試網紅主播。(醒吾科大提供)

中天新聞台轉戰YouTube頻道後聲勢如日中天，粉絲與訂閱人數超過2百餘萬，中天主播群也嘗試轉戰網紅主播，從一開始的扭捏不習慣，迄今一上台就會跟觀眾熱絡互動，緊接著中天電視也將舉辦第一屆「網紅．主播選拔大賽」，徵選網路新聞主播及新聞YouTuber直播記者。

醒吾科大新媒系主任林添勝分享電視台工作經驗。(醒吾科大提供)

參與座談新媒系學生，對主播工作充滿好奇與期待。(醒吾科大提供)

中天電視校園巡迴宣傳列車下午開進醒吾科技大學，校長陳義文表示，主播是許多同學嚮往的工作，新媒系課程即將規劃更完整編採與播報課程，讓未來有志從事新聞工作同學，面對新媒體的變化，能夠一畢業就勝任挑戰；新媒系主任林添勝也鼓勵同學們，把握難能可貴機會，增加新媒體實戰經驗。

資深主播周玉琴與年輕主播陳文越跟新媒系同學相見歡，兩位不同世代主播談起中天關台轉戰網路心路歷程，邊做邊學夾雜酸甜苦辣，唯一對新聞的熱忱不變，現在更是國內唯一用電視台規模在經營YouTube頻道的專業新聞台，觀眾更擴及世界各地，印證「危機就是轉機」。

談及轉型過程，周玉琴開始還不太習慣觀眾的donate(捐獻)，如今已駕輕就熟，還隨時掌握手機即時訊息，因觀眾遍及全球，例如太魯閣出軌當天，就有新加坡網友留言他們的交通工具是相對安全；陳文越也分享YouTuber直播是完全不同的挑戰，因為要掌握不同意見網友回應並即時互動。

醒吾科大新媒體傳播系透過多元化學習，不斷提升學生競爭力，下午參與座談大四應屆畢業生，都已具採訪拍攝新聞影片經驗與技能，較陌生網紅主播工作模式，對中天電視網紅．主播選拔大賽充滿期待。中天電視呼籲年輕大學生勇敢追夢，即日起至4月16日至活動網頁線上報名。詳情可鎖定活動網頁：

https://contest.bhuntr.com/tw/m047npuulzqmydhzbo/home/

(中時新聞網)