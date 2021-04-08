嘉義縣大陸新住民趙春梅，因有感新住民經常遇到教育與生活適應問題，以一己之力在朴子市水道頭文創聚落區承租一處據點，成立「新住民關懷之家」，除與移民署南區事務大隊嘉義縣服務站合作提供諮詢與輔導，也藉此推動陶藝及剪紙工藝，成為新住民多元文化學習的基地。
趙春梅7年前懷著夢想為愛來台，雖然曾遭遇創業不順，但在嘉義縣服務站及嘉義縣新住民家庭服務中心支持與輔導下，讓她在陶藝創作路上一展長才，行有餘力之際，也參與社會公益，不但受邀到學校、社區大學指導軟陶及剪紙藝術，晚間還投入朴子文化里的巡守隊巡邏勤務，希望為社區文化、安全貢獻心力，讓文化里長楊石旭稱她是具女俠風範的社區守護天使。
趙春梅說，她初來台時積極想推廣軟陶藝術，卻碰到許多困難，包含沒有場地資源，很感謝服務站的協助，雖然收入有限，但能為新住民創設一個提供關懷及推動多元文化場地，是她的夢想，「付出最快樂」。
嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署持續推動「到府關懷、宅配愛擴大行動服務加值方案」，希望能夠走出服務務站，到社區關懷新住民，解決新住民的問題。
林炳煌特別感謝趙春梅個人的付出，成立關懷之家，提供新住民交流與個案服務的平台，尤其她堅持自己的理想，克服許多困境，甚至參與社區服務，成為其他新住民的支持力量，值得學習。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。