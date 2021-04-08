大陸新住民趙春梅成立「新住民關懷之家」，除與移民署南區事務大隊嘉義縣服務站合作提供諮詢與輔導，也藉此推動陶藝及剪紙工藝。（移民署嘉義縣服務站提供∕呂妍庭嘉義傳真）

移民署南區事務大隊嘉義縣服務站同仁至新住民關懷之家訪問趙春梅女士(左二)與文化里里長楊石旭(右二)。（移民署嘉義縣服務站提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣大陸新住民趙春梅，因有感新住民經常遇到教育與生活適應問題，以一己之力在朴子市水道頭文創聚落區承租一處據點，成立「新住民關懷之家」，除與移民署南區事務大隊嘉義縣服務站合作提供諮詢與輔導，也藉此推動陶藝及剪紙工藝，成為新住民多元文化學習的基地。

趙春梅7年前懷著夢想為愛來台，雖然曾遭遇創業不順，但在嘉義縣服務站及嘉義縣新住民家庭服務中心支持與輔導下，讓她在陶藝創作路上一展長才，行有餘力之際，也參與社會公益，不但受邀到學校、社區大學指導軟陶及剪紙藝術，晚間還投入朴子文化里的巡守隊巡邏勤務，希望為社區文化、安全貢獻心力，讓文化里長楊石旭稱她是具女俠風範的社區守護天使。

趙春梅說，她初來台時積極想推廣軟陶藝術，卻碰到許多困難，包含沒有場地資源，很感謝服務站的協助，雖然收入有限，但能為新住民創設一個提供關懷及推動多元文化場地，是她的夢想，「付出最快樂」。

嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署持續推動「到府關懷、宅配愛擴大行動服務加值方案」，希望能夠走出服務務站，到社區關懷新住民，解決新住民的問題。

林炳煌特別感謝趙春梅個人的付出，成立關懷之家，提供新住民交流與個案服務的平台，尤其她堅持自己的理想，克服許多困境，甚至參與社區服務，成為其他新住民的支持力量，值得學習。

(中時 )