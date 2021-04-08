桃園市客家局長黃傅淑香上任剛「滿周」，8日面臨工作報告，不分黨派議員聚焦世界客家博覽會，黃被問及3項附帶決議一度語塞，讓議員直搖頭，批計畫有變預算沒變、沒取得認證就自己冠上「世界」兩字堪稱國際笑話，但仍有不少議員看在「老同事」份上請副局長戴興達代答。

戴興達表示，世客博總經費15億，客委會第一期撥付8500萬，連同議會墊付3億元，將用於盤點、興建世界館及各項工作前期籌備及宣傳之用，至於3決議為延1年、既有場館為主、市有地蓋永久場館。目前還在跟客委會討論更改的內容，依交通及停車便利性重新盤點主場館世界館和台灣館的可能地點，預計5月由客委會主委楊長鎮和桃園市長鄭文燦對外公開宣布確切日期和主場館地點。

議員黃婉如說，議會3月11日同意世客博3億元墊付案，但有三項附帶決議，詢問黃傅淑香是哪三項，豈料她不斷低頭翻找資料，20秒後仍答錯，讓黃怒斥：「功課都不做就上位！」認為黃雖然剛上任，但應該努力進入狀況，趁連假做功課，不是連最簡單的問題都踢鐵板，世客博未來堪憂。但議員葉明月、陳治文、郭蔡美英等人都為黃緩頰，認為才上任7天，細節應該由戴興達代答。

議員吳嘉和也認為黃傅淑香對於世客博定位說不清，「講難聽就是不切實際！」強調黃從民代轉換跑道到行政體系，更要用心做。議員陳萬得再度要求3.8億細節要讓議員知悉，不要浪費公帑或規避議會監督。議員謝美英也呼籲世客博不要變台客博，15億跟煙火一樣曇花一現，罔顧客家文化精神。

議員牛煦庭則直言台北國際花博、台中世界花博都是經過3至6年籌辦，通過國際嚴謹程序認證才能冠上B級國際、A級世界，但世客博未經過任何申辦或認證程序，根本是假國際真包裝，自己爽的「大內宣」。

議員舒翠玲也斥世客博是「照妖鏡」，大而不當、空口白話、窮得只剩錢，排除客家族群最多區域的大陸，沒取得認證自己冠上「世界」淪為國際笑話，不但計畫有變、預算沒變，還早在議會通過墊付案前就上網招標4.7億世界館和2800萬主場館統包工程，延期後才不得不喊卡，完全漠視預算法監督精神。

(中時 )