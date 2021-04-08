桃園市客家局積極興建館舍，年底前將達7座客家亮點館舍，但議員擔憂淪蚊子館，像是崙坪文化地景園區過去一整年僅有1.2萬人次，平均1天約30人。（客家局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市客家局積極興建館舍，年底前將達7座客家亮點館舍，不分藍綠議員都直言，營運中的3館流標、解約、賠錢頻傳，卻不見有人負責，全面改為自營不但增加人力和營運支出還無權利金，雙重損失，擔憂將完工4場館也命運多舛，客家局長黃傅淑香允諾檢討改進，尋求資源活化。

議員彭俊豪說，鍾肇政文學生活園區委外營運3度流標，最後由客家文化基金會代管，崙坪文化地景園區因廠商營運不佳，去年3月提前解約，加上原有的客家文化館，等於現有客家局管轄的3場館全採自營方式營運，與當初規畫的經營方式完全不同。

彭俊豪說若加上年底前要開館的永安海螺文化體驗園區、台灣客家茶文化館、乙未保台紀念公園及桃園北區客家會館等4場館，總斥資17.6億，但客茶館OT案也因太商業被委員打槍告吹，感嘆客家局營運管理科僅有5人，若7場館全自營，諷刺人人當館長都不夠，擔憂場館營運陷困境。

劉勝全也直言館舍園區委外營運招標成效不彰，全都收回來自己管，不僅增加客家局人力負擔，也減少權利金收入，每年客家局還得編列近4千萬營運費用，籲新局長當「妙管家」拿出專業、把錢花在刀口上，不要讓客家場館淪為「蚊子館」、「金爐館」。

議員褚春來則認為花大錢卻門可羅雀，既有場館除了客家文化館稍佳有49.1萬人次，其他像是鍾肇政文學生活園區1年2.9萬，崙坪文化地景園區更僅有1.2萬人次，每月才1000人，平均1天僅30人，在地議員吳宗憲也感嘆：「每次經過都很心痛！」斥對不起納稅錢，要求除了活化3館，更要建立新開4館的特色，議員黃婉如也說不要空有上億外殼，裡面卻空無內容。

「沒人希望成為蚊子館！」副局長戴興達坦言文化事業燒錢，太過商業又失去初衷，像是鍾肇政文學園區由客家文化基金會代管後，安排文學大師主講，文學沙龍場場爆滿，至於觀音的崙坪交通較為不便，且疫情曾閉館數月，近期積極活化，像兒童連假客家兒童日就吸引逾500位親子，強調7場館各有特色，4新館也已在設展，搭配影音絕對有可看性，會持續檢視，在商業和文化傳承間取得平衡。

(中時 )