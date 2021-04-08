國內首批AZ疫苗自上月22日開始施打迄今，僅剩馬祖礙於未湊足10人仍未開打，中央流行疫情指揮中心本月6日宣布接種資格擴大至執業醫事人員，今（8）日終於湊齊10人，下午2時由連江縣立醫院院長張志華帶頭接種，經30分鐘觀察無異常反應，各自回到工作崗位。

連江縣衛生局表示，連江縣4鄉5島，僅南竿鄉有縣立醫院，北竿鄉、莒光鄉與東引鄉均為衛生所，衛生局上個月22日收到中央流行疫情指揮中心配送的疫苗後，即針對符合規定的醫護人員進行意願調查，當時調查有39位醫護願意接種，但時程須安排規畫。

衛生局說明，各鄉衛生所醫護人員搭船到南竿鄉縣立醫院需耗時1到2小時，受限於衛生所本就人力單薄，一旦醫護搭船前往接種疫苗，衛生所人力就吃緊，所以第一批接種疫苗至今才湊足10人時間允許，包括3位醫師、5位護理師、1位醫檢師及1位醫院行政人員。

(中時 )