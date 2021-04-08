埼玉西武獅與樂天金鷲的3連戰最終戰，樂天先發投手瀧中瞭太表現虎虎生風，前5局讓對手15上15下，直到6局下被若林樂人敲安、完全比賽破功，仍攜手酒居知史、松井裕樹賞西武9顆鴨蛋，以4比0勝出，在系列賽橫掃對手。

瀧中瞭太前一次先發面對羅德僅投1.2局狂失10分吞敗，防禦率高達54，不過今天他狀況極佳，前5局完全沒讓對手踏上壘包，自家打線也在2局上就給予火力支援，茂木榮五郎敲中外野陽春彈，助隊先馳得點。

6局上樂天攻勢再起，辰己涼介擊出右外野陽春炮再下一城，之後小深田大翔、淺村榮斗敲安攻佔一、二壘，茂木榮五郎再補上左外野二壘安打送回壘上跑者，樂天單局攻下3分，也將領先擴大至4比0。

前5局苦無上壘機會的西武，6局下若林樂人終於敲出本場比賽首安，下一棒的岡田雅利挨觸身球上壘，西武無人出局攻占一、二壘，不過山野邊翔先是一壘界外飛球遭接殺，金子侑司又敲雙殺打，也讓西武無功而返。

而台灣好手吳念庭本季首度扛第五棒、鎮守一壘，不過他3次打擊盡墨，3次都是飛球出局，西武打線也沒能有所突破，全場僅出現2支安打，系列賽遭到橫掃。

瀧中瞭太先發7局用91球，只被敲1支安打、1觸身球保送，另有5次三振、無失分奪下本季首勝；西武一軍初登板的上間永遠先發5.1局被敲5支安打，其中包含2支陽春炮，失4分皆為自責分，承擔敗投。

(中時 )