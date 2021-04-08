內政部今說政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。對此，國民黨表示，若要以「與國徽相似」為由，要求國民黨改黨徽，先請問民進黨是否認同國旗和國徽？是否認同中華民國？

立法院日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性，內政部的評估報告今出爐，認為國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。

對此，國民黨說，國徽不專屬於特定政黨或個人，如果熱愛國家、認同國家的團體或個人，引用國旗、國徽的元素作為標誌，有何不可？也有其他民主國家的政黨符號，引用了國旗國徽的元素，比如英國保守黨、加拿大保守黨、瑞士勞動黨、美國民主黨與共和黨等。

國民黨強調，若認為有辨識上的問題，也應由內政部積極研議，協助人民辨識國徽與國民黨黨徽的差異。

國民黨表示，內政部以「國徽做為國家象徵，自有其凝聚國人情感之莊嚴意涵，不應輕易修改」為由，顯示國徽對於中華民國確有重要歷史價值，在國際間具有重要識別性。

因此，國民黨試問，民進黨是否支持國徽？是否認同中華民國？時代力量對於內政部決定不改國徽，是否可以認同？

國民黨指出，今天是太魯閣事件頭七的悲痛日子，執政黨不思痛定思痛，檢討過失，仍舊執迷於意識形態符號操作，視人命如草芥，這是國家最深沉的悲哀。

(中時 )