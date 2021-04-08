下一場國際賽事要到5月底，羽球世界球后戴資穎在繁忙訓練空擋，拍攝國稅局手機報稅宣傳廣告，也拍了運動飲料舒跑的廣告，讓球迷看到小戴更多面貌。
戴資穎在影片中，運用自己擅長的羽球運動來比喻，說道：「手的巧勁，讓我偽裝切球、反手滑拍、拔得頭籌，今年，你也可以運用靈活的手來手機報稅。」
小戴教球迷如何運用手機報稅，而且方便又迅速，而身為運動員，符合她陽光形象的運動飲料，廠商也找上她，和可愛的小演員互動，新奇的嘗試也讓喜歡挑戰新鮮事的小戴樂在其中。
(中時 )
下一場國際賽事要到5月底，羽球世界球后戴資穎在繁忙訓練空擋，拍攝國稅局手機報稅宣傳廣告，也拍了運動飲料舒跑的廣告，讓球迷看到小戴更多面貌。
戴資穎在影片中，運用自己擅長的羽球運動來比喻，說道：「手的巧勁，讓我偽裝切球、反手滑拍、拔得頭籌，今年，你也可以運用靈活的手來手機報稅。」
小戴教球迷如何運用手機報稅，而且方便又迅速，而身為運動員，符合她陽光形象的運動飲料，廠商也找上她，和可愛的小演員互動，新奇的嘗試也讓喜歡挑戰新鮮事的小戴樂在其中。
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