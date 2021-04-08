「房地合一稅2.0」確定7月實施，政府連串「打炒房」措施，引發建商不滿情緒，中華民國不動產開發公會全國聯合會理事長楊玉全，8日晚間在高雄表示，建築業目前面臨缺工、缺料、重稅，對於最近一連串的打房措施，他呼籲政府，應該要重視建築業及其相關產業的生存與就業空間，打炒房的各項措施，不斷增加增產成本、建築相關產業經營困難，再打下去，就已經變成打產業了。

他強調，由於工資和原物料都上漲，房價未來還是會以每年2到3％的幅度上揚，剛性需求的買房者，一定會繼續購屋。

中華民國不動產開發公會全國聯合會，8日移至高雄召開理監事會議，許多中南部業者，都對經營前景感到憂心。

身為我國建商公會龍頭楊玉全認為，央行接連兩波進行信用管制，造成建購雙方融資，缺乏穩定，甚至斷鍵，而房地合一稅大幅延長閉鎖期間，甚至還要追溯，更讓房地產流動性，受到嚴重的阻礙。

他說，不動產開發，需要長期整合，政策的不穩、部會競相表現打房力道、以及生產成本不斷攀升，都將造成建築業的經營環境，變得極為困難。

對於房市現況，楊玉全表示，業者面臨泥水工、鋼筋工、模板工嚴重的缺工問題，建築材料也漲的很多，好地段的土地，更是難求，在成本推動的壓力下，又要顧全建案品質、提升產品競爭力，做為經營者，的確不容易輕鬆。

楊玉全指出，這波房市主要表現在青年首購與中壯年換屋族群，產品偏重在中低總價，但是，低於上波擴張初期的漲幅，而且不是集中在傳統的北部蛋黃區，這是近40年來沒有發生過的現象。

他說，上波是因為全球金融危機後，各國相繼採行QE貨幣寬鬆政策，產生資金外溢效果。現在，則是因為政府防疫成效卓著、推動都更危老有成，特別是政府推動「台商回台三大方案」。

楊玉全指出，從2019年3月來算， 廠商回台數量已由13家增加至832家，總投資金額突破台幣1.19兆元，創造的就業機會，也從4,200個提升到100,217個。

他強調，有「人」就會有需求，有「工作」就會有購買能力，有「購買能力」就想換符合耐震標準的房子，房價是就業、交通、教育、消費、醫療等生活品質的綜合表現，也是政府南北平衡、產業進駐區域發展均衡的結果，政府應該要正面看待。

楊玉全認為，對於資金過剩且沒有適當運用去路，政府可以提出疏洪的方法，並讓過剩的資金，不致去干擾到與民生密切相關的消費者物價穩定，而不是只有「打房」的思考。

(工商 )