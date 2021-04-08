自選秀節目《菱格世代DD52》中脫穎而出「風暴黑桃」女團，近來以新團名「HUR」出道，由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇組成，6歲團員平均24歲，推出新歌〈Need No More〉，日前赴深山拍攝MV，穿著亮眼造型，分別化身成仙女，更為了絕美畫面，勇敢克服懼高症及長時間的耐冷及憋尿，大嘆：「仙女不好當。」

當導演捕捉唯美鏡頭，6人可說吃盡苦頭，剛好遇到寒流來襲，頂著10度低溫拍攝，各自足凳10公分高跟鞋爬山路，還要登上3層樓高的貨櫃，賣力擺出名模姿勢，最令她們困擾的是在山上上廁所，團長利善榛苦笑說找地方上廁所不容易，大家又穿著厚重大禮服，穿脫困難，拍攝期間只能憋尿，「我們6個人忍了半天，一直到天黑下山，收工才敢大解放。」

她們透過該歌曲剖析愛情觀，自認個性灑脫的C.Holly，在戀愛時屬於自由派，討厭被限制、約束，「遇到喜歡控制對方的另一半時，絕對直接Need No More」，利善榛曾經歷與交往7年的初戀男友分手，花2年時間才走出不斷分合的情傷，唱出不適合就該分開的成長心境。

6人大方分享擇偶4大條件，包括長相順眼、會照顧人、有才華、幽默感，巴倫月直言只要對方能聽她說話，「不帥不高也沒關係」，裴頡表明是要找到以結婚為前提交往的人，利善榛則表示欣賞王陽明，外型帥氣、有個性又疼老婆的類型。

「HUR」團員由席子淇（左起）、連穎、裴頡、巴倫月、利善榛、C.Holly組成。（AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

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