陳嘉樺（Ella）8日出席代言髮品活動，她形象正面清新，深受廠商喜愛，目前擁保養品、按摩椅、母嬰、手遊等10項代言，跨足大中華區、東南亞等，粗估吸金破億。她與兼任經紀人的老公賴斯翔感情甜蜜，她過去曾提到想拚二寶，昨卻否認：「一直都沒說想要二寶，沒有了。」言下之意是已封肚。

至於夫妻間房事近況？她打趣說：「每天順利。」她身穿一身俐落黑色套裝，大秀好身材，自封「螞蟻腰」，開心：「昨天認真按摩、排水腫，晚上也沒吃。」在過年期間，她放鬆大啖美食，發胖2公斤，近期努力瘦身，多吃健康食物、勤運動。

Ella憶起18歲時，留著一頭長髮，當時很多人追求，在「S.H.E」剛出道時，Ella開始是俏皮短髮造型，如今長髮飄逸，女人味十足，爆料兒子「勁寶」是長髮控，每次見到Selina的妹妹任容萱，勁寶會主動示好，Ella笑說：「對她很熱情，會牽她手，主動友好。」不過隨後直誇勁寶都說媽媽是最美，Ella說：「小孩一出生就是愛媽媽，爸爸可能就要努力。」

Ella近來忙宣傳電影《聽見歌 再唱》，電影中襯樂十分洗腦，勁寶也會跟著唱，Ella笑說歌曲唱起來像是「伊爸爸Ella」，更自虧：「好不容易留長髮變媽媽，怎麼又變爸爸了。」

(中時 )