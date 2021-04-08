全台房仲第一品牌永慶房產集團一路走來，力行「先誠實再成交」服務理念，堅信「贏得客戶信賴比一次成交更重要」，全台1,200店在去年6月帶頭領先政府、同業全面推動「實價登錄3.0－主動提供揭露至門牌的成交行情」，深獲各界肯定。帶動2020年集團總成交金額直逼7千億元，並以平均2天開一店的速度，穩居19縣市店數市佔第一的位置。

其中，永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產每天幫160組客戶成家，全年成交件數達4.1萬件，總業績年增率高達3成，成為客戶圓成家夢的重要推手。

值得一提的是，2020年永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產全台超過15,000位經紀人的聯手服務下，以4.1萬的成交件數，震撼全台房仲業！平均每10分鐘就幫一組客戶圓夢成家，平均每2分鐘就有客戶因為認同永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產的理念，而把買賣屋的人生大事，委託給他們。

永慶房產南台灣穩居「房仲第一品牌」，平均每30分鐘就幫一組客戶圓夢成家。(圖/永慶房產集團提供)

永慶房產集團能拉大與其他房仲品牌的差異，永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產「深度聯賣」功不可沒！它讓全台消費者享有「1家委託、千店聯賣、萬人共同銷售」跨店、跨區、跨品牌的優質服務，買方擁有更多的物件可以挑選，賣方也有機會選擇出售價格，可以快速實現對客戶的承諾。

另一重要的關鍵在於「持續優化科技工具，以友善介面和與時俱進的功能，方便客戶自行查找、做功課」！像是《永慶房仲網》上擁有全國最多實境找房物件，成為疫情期間最佳找房工具。而超前佈署的《實境找房》，客戶透過手機、平板或電腦，搭配結合Google街景的服務，就能在買房前先體驗周邊生活圈，還有720度環景照片看見屋內細節，幫助快速過濾掉不喜歡的物件。

在台灣服務業奧斯卡獎－《工商時報》台灣服務業大評鑑中，集團已多次包辦連鎖房仲業前三名殊榮！永慶不動產連續4年獲得銀獎，而有巢氏房屋和台慶不動產也2度獲得肯定，領先其他加盟品牌。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，致力提供超越客戶期待的感動服務，是身為領導品牌的責任，未來，我們會持續與消費者站在一起，感動服務不斷推陳出新，帶動台灣房仲產業前進！

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)