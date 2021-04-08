不少民眾會搭高鐵通勤，之前有網友曾分享在搭乘期間遇過一名「天使乘務員」，當時她跪地安撫爆哭女乘客，溫柔模樣被網友狂讚人美心善，而該名乘務員「An」也被搜出個人IG，不只長相正，身材更深藏不露，十分火辣。

過去有網友發文透露搭南下高鐵時，同車一名女乘客情緒不穩、不停流淚，而當時是該車廂銷售服務員的An，經過一發現狀況，立刻蹲下身安撫女乘客，並在通報列車長後，長達一小時都陪在乘客身邊，期間不時蹲或跪著溫柔勸慰對方，最後還幫忙揹背包，直到攙扶乘客到站下車才讓醫務人員接手。

An之前因安撫爆哭女乘客，被讚是天使乘務員。（圖／翻攝自An IG）

An不時會分享運動辣照，身材線條勻稱有致。（圖／翻攝自An IG）

An的暖舉曝光後，受到許多網友讚賞，直誇她根本是天使乘務員，也有人找出An的IG帳號，可見她私下熱愛運動，重訓、游泳、攀岩、爬山、潛水、衝浪、滑板等多種運都難不倒她，整個人散發運動陽光美。

而An不時也會分享運動照，穿著短版中空背心，不但露出事業線小秀性感，零贅肉蠻腰還看得到結實腹肌，苗條S曲線完全認證她努力運動的成果，搭配電力十足的甜蜜燦笑，不只男粉眾多，也讓不少女粉絲稱羨直呼：「好美！太辣了」。

(中時新聞網)