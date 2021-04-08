日前有網友在PTT表特版（Beauty）分享一張台新銀行正妹盛裝出席慶功宴的照片，意外引發熱議。因為照片中這位長髮披肩的正妹不僅擁有甜美氣質與清純臉蛋，重點是身材還特別的好，加上大膽穿著讓網友一看全瘋了。連知名正妹分享IG「B卡必卡，正妹獵人 (@bcard.bcard)」也分享了這張照片，吸引上萬網友按讚跪求正妹聯絡方式。

有網友昨（7日）深夜在表特版分享一張超犯規的慶功宴照片，希望大家能幫忙找出這位清純與性感兼具台新妹的社群網站。只見照片中的台新妹擁有甜美笑容與白皙肌膚，打扮更是性感逼人，彷彿快要掉下去的黑色深V禮服襯托出她得天獨厚的好身材，讓網友看了暴動直呼「這個現場男性應該很HIGH」、「我一定找她辦卡或買基金」、「跪求這營業員找我辦證券」、「哇！！！這隨時頭頭會冒出來吧」、「這沒有身材，還稱不起這件衣服」、「這是衣服穿一半？還是脫一半？」。

台新妹好身材讓PTT鄉民全暴動。(翻攝PTT)

稍早知名正妹分享IG「B卡必卡，正妹獵人 (@bcard.bcard)」也分享了這張超犯規的慶功宴照，並寫下：「下午到了，提個神。台新銀行南新莊分行理專。」瞬間吸引上萬網友按讚，對台新妹的好身材驚艷不已。

台新妹因為一張慶功宴照片意外在網路爆紅，然而她本人卻不想這樣，一位自稱是她現實生活友人的網友就在PTT留言透露：「我朋友，她現在想低調。」更有網友神出台新妹臉書，其實2年前就有朋友對她的美貌大為讚賞，誇她可以當網紅了，但台新妹則謙虛回應：「還不行。」對自我要求相當高。

(中時新聞網)