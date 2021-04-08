立法院教育及文化委員會8日審查行政院函請審議「太空發展法草案」，經濟部部長王美花下午表示，會集中協助地面設備相關產業發展，自主化可以提升至8成，期望在2025年之前產值就可以提升至新台幣800億元。

行政院會日前通過太空發展法草案，明定科技部為主管機關，同時將以專責法人協助推動太空發展相關業務；草案內容包含宣示發展原則、規範太空活動、設置發射場域與促進產業發展4面向。

立法院教育及文化委員會今審查行政院函請審議「太空發展法草案」等案。科技部長吳政忠表示，台灣太空產業的短期目標是成為民主國家供應鏈的一環，而國際太空產業近年從原先軍事、通訊目的變成商業行為，在這個關鍵時刻，台灣必須掌握以前沒有做的低軌衛星通訊產業。

王美花下午主持部務會議前接受媒體聯訪時表示，台灣資通訊產業供應鏈相當完整，在目前許多公司或國家發展低軌衛星的情況下，我們也希望台灣的資通訊產業能成為太空產業或是低軌衛星中相當關鍵的角色。

王美花強調，目前也集中在地面設備相關產業的發展，希望把地面設備產業中自主化比例從40％提升到80％，也希望到2025年時能把產值提升到800億元。

(工商 )