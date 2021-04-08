外媒報導，台積電與世芯的晶片成中國製造飛彈利器，經濟部長王美花8日表示，台灣對高科技產品輸出有管制規定，目前了解兩家廠商都符合規定，晶片也沒有涉及軍用。

「華盛頓郵報」報導，中國正使用飛騰信息技術公司（Phytium Technology）設計的超級電腦飛快運算，模擬極音速飛彈穿越大氣層時的高熱與阻力，按前美方官員與西方分析家說法，中國會使用這種飛彈對付美國航艦或台灣。

報導指出，飛騰的超級電腦是飛騰利用美國軟體設計出的微晶片驅動，並在台灣的台積電以美國的機密機械製造完成。飛騰自稱是立志成為像英特爾（Intel）般全球晶片巨頭的民間企業，卻隱瞞與解放軍研究部門間的關聯。

根據報導，台積電回應不清楚自家所生產的產品是否用於軍事。世芯則稱飛騰簽署不得將晶片涉及軍用的協議，並告訴世芯，晶片客戶是一般民眾，用於伺服器與個人電腦。

王美花下午主持部務會議前接受媒體聯訪時表示，台積電自身對晶片出口有嚴格管控，對產品使用都有追蹤，廠商也了解自身產品未在軍用品上使用。

王美花進一步表示，台灣設有戰略性高科技貨品輸出入管理辦法，只要符合產品類別的廠商，在出口商品前都要向貿易局遞出申請，台積電、世芯都有按照規定申請出口許可，符合管制規定。

(工商 )