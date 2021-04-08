綠茶劇中飾演會性騷擾男員工的高副總，向陳立安伸出狼爪。（LINE TV提供）

涂善存、陳立安（左）飾演「呈仁」CP。（LINE TV提供）

安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威主演BL喜劇《HIStory4-近距離愛上你》熱播，劇中陳立安飾演「藤沐仁」被好男色的高副總（綠茶飾）下藥，帶到旅館強壓上床，「蕭立呈」（涂善存飾）早已察覺異狀，即時「英雄救美」把高副總打跑。最新釋出的花絮曝光陳立安因入戲太深，蹲地爆哭的畫面，讓粉絲心疼不已。

談及該場戲，陳立安表示完全投入角色，為揣摩被下藥全身發熱的虛弱狀態，拍戲前穿厚外套、裡面貼滿暖暖包，拍攝過程也不自覺掉淚，哭到筋疲力竭。他解讀角色「藤沐仁」自尊心很高，受到這樣的屈辱，很無力、很無助，想起「蕭立呈」事前擔心，更想跟他道歉，「所以立呈的出現，讓他最柔軟的一面瓦解，情緒馬上潰堤。」最後一幕兩人緊抱，陳立安心繫「我哭得好醜」，涂善存貼心安慰「我相信剪出來是漂亮的」。

綠茶（林埈永）首次挑戰性騷擾男員工的角色，與陳立安兩人做足事前溝通，並要綠茶放開摸，陳立安說「綠茶哥很辛苦，這場戲要在地上反覆摔倒」。涂善存劇中衝進房間打綠茶，還捶門到手紅腫，「我當時在外面，光聽到那個聲音就會想用力敲門。」涂善存坦言自己很少生氣，當下是把情緒放大到3倍以上。

另一對「永幸」CP新進展，傅永傑在天台上向繼兄葉幸司吐露10年以來的心情，下戲後林嘉威也淚流不止，拍攝過程主動向安俊朋討抱抱。不過他原以為自己沒有懼高症，直到這次才「確診」，「我以前玩過高空彈跳，但沒想到站上去腳開始抖，這才知道我有懼高症。」

7日LINE TV原創內容發展部總監彭佳苹、導演陳怡妤率領主演群安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威、紀心伶，參加世新大學校園講座，分享拍攝及演戲心得。彭佳苹分享當初從100多人選角，不只看顏值還有演技。陳立安爆料試鏡時曾演過「傅永傑」，與林嘉威演繼兄弟，現場立刻被拱與林嘉威來一段「你可以幫我呼呼嗎？」的經典橋段，兩人現場模擬時，陳立安講到一半突然迸出台語台詞，瞬間變成搞笑八點檔，逗得全場笑翻。《HIStory4-近距離愛上你》每週日晚間9點首播。

林嘉威（左）劇中向飾演繼兄的安俊朋吐露十年心情。（LINE TV提供）

《HIStory4-近距離愛上你》主演群左起林嘉威、安俊朋、紀欣伶、涂善存、陳立安。（LINE TV提供）

(中時 )