台鐵408次太魯閣號2日發生嚴重出軌事故，現場可見大量搜救人員前進事故現場。（王志偉攝）

台積電慈善基金會董事長張淑芬7日至花蓮慰問，承諾將讓第一線消防人員穿上新的制服。（陳彩玲攝）

台鐵408列次太魯閣號事故釀成50死，台積電慈善基金會董事長張淑芬7日赴現場，承諾將給予第一線搜救、消防人員2套全新的制服。對此，資深媒體人陳信聰分享，老記者每每跑重大社會案件時，有採防完不要回家、丟掉衣物換心安的不成文的規定，讚揚台積電慈善基金會思慮周到，「極為細膩貼心。」

陳信聰7日晚間於臉書發文，內文指出，他在過去20年從事媒體的期間，也到過不少重大災難現場，一待就是好幾天，期間總是不經意地會觸碰到殘破的血跡與屍塊，而那對於第一線人員是相當大的恐懼與衝擊。

陳信聰說明，老記者間總有一項不成文的規定，即是在採訪相關新聞後，當晚最好別回家，並且於結束採訪後，將當天所著的衣服褲子全數丟掉，若鞋子沾上血液，最好也丟了，並且隨意找個旅館過夜，隔日直接去上班。

陳信聰解釋，「是迷信嗎？或許吧，但總是能給自己跟家人最起碼卑微的心安」；陳信聰也說，其實相較於記者，第一線的救難人員所要面對的，是更血腥、更慘烈、更加衝擊的畫面，卻礙於政府預算有限，第一線人員所著用的裝備並非想換就能換。

台鐵408次太魯閣號4月2日上午9時28分於清水隧道北口出軌，各區搜救隊也分批前往災區馳援。（基隆市消防局提供／黃婉婷台北傳真）

因此在聽聞台積電慈善基金會將捐贈第一線警消、搜救人員兩套全新制服時，陳信聰心中相當感慨，直說此舉實在「極為細膩貼心」。

(中時新聞網)