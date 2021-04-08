能海電能公司總經理鄭國村（中）及路得寶租賃公司總經理陸成堅（右三）8日記者會宣布，在小琉球推出300台EV－50輕型電動機車，希望減少小琉球環境汙染，打造綠色低碳島。（潘建志攝）

能海電能公司總經理鄭國村（左起）、路得寶租賃公司總經理陸成堅、長利科技公司董事長李明峰8日記者會宣布，在小琉球推出300台EV－50輕型電動機車，希望減少小琉球環境汙染，打造綠色低碳島。（潘建志攝）

能海電能公司及路得寶租賃公司合作在小琉球推出300台EV－50輕型電動機車，希望減少小琉球環境汙染，打造綠色低碳島。（潘建志攝）

近年來小琉球觀光極夯，不過過多觀光客造成島上沉重的環境負荷。能海電能公司及路得寶租賃公司合作在小琉球推廣電動機車，共300台EV－50輕型電動機車預計6、7月建置完成，希望減少小琉球環境汙染，打造綠色低碳島。

能海電能公司總經理鄭國村表示，小琉球一直是國內熱門旅遊景點，不過遊客幾乎都租賃機車為代步工具，又多是燃油機車，產生的廢氣和噪音是觀光殺手。這次在屏東縣政府及小琉球鄉公所支持下，希望打造無碳環保新潮流典範。

兩家公司8日在小琉球舉行記者會，宣布在島上美人洞、烏鬼洞、海巡署服務中心3處建置8支充電樁，供300台EV－50電動機車充電；另外也開發「電動機車租賃暨共享APP系統」，遊客透過APP便能找到機車及充電樁位置，發動、熄火、自助充電、還車也能輕鬆完成。

鄭國村說，EV－50輕型電動機車是全球首台符合國際電工委員會（IEC）規範的快充型輕型電動機車，只要充10分鐘的電便能騎40公里，使用的是先進的鋰鐵電池，壽命長、重量輕、續航時間長，且安全性高、耐高溫不會爆炸起火。

機車也配備前後雙碟煞，提升安全性；車頭LED數位儀表板即使在大太陽底下也明顯易讀；大腳踏空間方便遊客置放行李；車身輕巧，就算小女生也能輕鬆駕馭，騎乘悠遊小琉球最適合。

路得寶租賃公司總經理陸成堅說，會與能海公司合作，主要是EV－50性價比最優，慢充及快充兩用系統技術領先，電池免月租費又提供3年或2萬5000公里的保固，降低租賃業者的購車及維修成本，也能提供遊客更低廉的租車價格。

鄭國村說，小琉球是兩家公司第一個合作地點，希望打造出成功的營運模式，再逐步推廣到澎湖、金門、馬祖、蘭嶼等離島，讓離島旅遊更環保，也創造消費者、業者、政府三贏。

(中時 )