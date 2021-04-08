一名網友透露，最近在租屋網上積極尋找新的租屋處，但他看了一輪後發現，幾乎一堆出租資訊都寫著一度電費5塊讓他無法接受，「租金已經貴到靠北，電費還要再賺一筆？」貼文發出後不少網友有共鳴，「以前租過一度6塊的，根本是逼我買房子的動力」、「其實電費一度5塊，是租屋常態」。

原PO今(8日)在PTT上發文，說明最近有租屋需求，於是瀏覽了租屋網站、臉書社團找資訊，不過他卻發現一堆出租訊息都寫著電費一度5塊，這讓他不解這價錢是從何而來，「請問5塊一度的電費到底誰發明的？租金已經貴到靠北，電費還要再賺一筆？有卦？」

據了解，台電目前一度電收費為2.6253元，原PO也補充，他目前租屋處是以台水台電來計價，若搬到新的租屋處電費一度5塊，「都快2倍價了」，因此在租屋網上看到電費一度5塊無法接受。

貼文發出後網友們很有感，「台水電這種東西到租屋就變成奢求，真的可悲」、「你如果又租到那種電熱水器要加熱的，那個電費更可怕」，還有網友自曝經驗，「我租過夏季6.4塊一度的，他x的我寧願流汗也不開冷氣」、「以前租過一度6元的，逼我買房子的動力」。

根據台電官網資料顯示，累進電價依用電級距遞增，共分為6段級距計費，若用電量越高，平均下來一度電收費也會比較貴。(圖擷取自台電官網)

不過也有網友認為，出租的房屋不能和一般住家比，據台電官網指出，電費有分級距，若用電量越高，每度電的價格也會相對提高，「一層樓切割的房間越多，電費級距當然越高啊」、「整棟房間多，當然都是最高電價，除非是獨立電錶」、「還有公共電費要分攤啊」。

(中時新聞網)