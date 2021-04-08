香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒離婚後，無預警生下第三胎兒子Marcus，但生父至今仍是個謎，她的感情狀況也勾起眾人好奇心；最近張柏芝出席活動頻頻被捕捉到小腹隆起的狀態，因此有了懷第四胎傳聞，近日她在IG的一段影片中無名指竟戴著金戒指，捧著一束花笑得燦爛，網友不禁推測有護花使者出現。

張柏芝因參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》第二季，話題不斷，工作更是一個接一個，看起來相當忙碌；日前她現身北京時尚品牌的活動，一襲精緻裝扮根本不見傳聞中的30周孕肚，身材更被網友誇鑽「狀態超好」。

網友注意到張柏芝右手無名指竟戴著金戒指，紛紛聯想是否有新戀情。(圖/ 摘自張柏芝IG)

活動結束後，張柏芝在IG限時動態發布一段小短片，畫面中她捧著一大束色彩繽紛的花束，並說著「那些花很配我的包包，很配那個電梯，謝謝，thank you」，沒有特別表示感謝誰，但從電梯鏡子有看到兩名神秘男子；沒想到有眼尖網友注意到，張柏芝右手無名指戴著一枚金戒指，不免引人猜測是否有新戀情，或是終於有神祕男送花、當護花使者。

張柏芝和謝霆鋒離婚後，獨自扶養3個兒子Lucas、Quintus和Marcus，而小兒子生父一直是個謎，近期又多次傳出懷第四胎，因此她的一舉一動都格外受關注，特別是無名指戴戒指這種狀況，難免令人多做聯想。

(中時新聞網)