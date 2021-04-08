晶睿：長期需求仍正向 靜待供應鏈物料風波告一段落 20:022021/04/08 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 安控龍頭廠晶睿通訊（3454）8日公布3月營收為4.75億元，較2月的3.94億元，成長20.48％，惟仍較去年同期的5.89億元下滑19.42％，首季營收為12.81億元，較去年同期的15.79億元，下滑18.87％。 展望未來，晶睿指出，整體長期需求仍呈正向，但受供應鏈物料波及影響出貨時程，目前持續與客戶和供應商協調應對計畫中。 《半導體》雲需求一路旺 信驊獲外資喊價2千 《電子零件》Q1恐虧 飛宏仍獲特定買盤狂拉 (工商 ) #晶睿 #供應鏈 #較去年同期 #物料 #正向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》非NB占比提升 安力-KY首季營收年增翻倍 14:162021/04/08 財經 《觀光股》雅茗填息2成 營運拚返高峰 09:272021/04/08 財經 《電腦設備》研華3月營收衝次高 Q1雙升優預期 15:412021/04/08 財經 《通信網路》全新3月營收創單月新高 邁向新成長期 09:272021/04/08 財經 《鋼鐵股》鋼市發燙 燁輝前2月營收年增逾6成 13:252021/04/08 財經 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 04:102021/04/08 財經要聞 《觀光股》漢來美食Q1營收雙升 創歷史次高 14:502021/04/08 財經 《半導體》鴻海陸布局再添一樁 天鈺子公司擬在A股IPO 08:192021/04/08 財經 面板雙虎 催動光電股攻高 04:102021/04/08 財經要聞 《光電股》TV、IT出貨看旺 茂林-KY今年營收估增15％ 16:322021/04/08 財經 《汽車股》百達-KY攜First Armour 約旦開發N95口罩生產線 14:502021/04/08 財經 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 別期待美供貨 中芯搶搭晶片荒商機 業界人士警告有危機 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 被割韭菜太心寒？ 美百萬散戶炒股榮景不再 專家揭關鍵 - 財經 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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