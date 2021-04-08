安控龍頭廠晶睿通訊（3454）8日公布3月營收為4.75億元，較2月的3.94億元，成長20.48％，惟仍較去年同期的5.89億元下滑19.42％，首季營收為12.81億元，較去年同期的15.79億元，下滑18.87％。

展望未來，晶睿指出，整體長期需求仍呈正向，但受供應鏈物料波及影響出貨時程，目前持續與客戶和供應商協調應對計畫中。

(工商 )