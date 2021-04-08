韓國國防採購計劃管理局（DAPA）與韓國航太工業公司（KAI）訂定下一階段的飛機研發計畫，將要開發新型軍用運輸機。這是KAI在T-50噴射教練機、KUH-1通用直升機、KF-X戰鬥機的研發計畫後，第4個飛機研發計畫。

防衛部落格(Defense Blog)報導，KAI公司執行副總裁Ryu Kwang-su表示：「我們的目標是用國產飛機替代進口飛機，並且期望自製運輸機可以進軍海外市場。」

他說，如果研製成功，運輸機將有多種用途，包括運輸、偵察、加油和海上巡邏。

目前韓國空軍的運輸機隊有洛克希德·馬丁公司(Lockheed Martin)的C-130、空中巴士(Air Bus)的A330 MRTT加油機，和西班牙航太(CASA)的CN-235。對於偵察任務，則有該服務使用達梭獵鷹(Dassault Falcons)的霍克爾800S9(Hawker 800s)。韓國海軍則用P-3C和P-8A。

據KAI的內部消息人士表示，去年11月開始規畫新式運輸機，並且採用噴射式，該人物告訴《防衛新聞》(Defense News)：「對KAI而言，運輸機是一個尚未開展的領域，具有很大的挑戰性....雖然先前沒有經驗，但運輸機的技術層面應該低於戰鬥機，理應較為容易，而且運輸機的後續市場則比戰鬥機來得更大。」

另一方面，KAI評估韓國自己的運輸機需求，也算是有利可圖。考慮到飛機的壽命，未來30年間，韓國軍方至少需要約100架運輸機，足夠推動研發計畫。

據報導，KAI打算7年間，投資27億美元，並且尋求與空巴集團(歐洲)、安東諾夫(俄國)和巴西航空工業公司建立國際合作夥伴關係。

(中時新聞網)