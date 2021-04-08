中美對峙愈演愈烈，從貿易戰、科技戰，再到由供應鏈失衡引發的晶片戰，兩方各找盟友意圖牽制對方，美國媒體Fox News主持人斯坦恩（Mark Steyn）在節目上痛批大陸，直指大陸竊取美國技術，使美國淪為「廉價的服務型經濟」。

美國Fox News知名主持人斯坦恩在「福斯新聞黃金時段」節目上表示，「北京億萬富翁的數量已經比紐約還要多，大陸首都去年超越紐約成為全世界億萬富翁最多的城市」，讓他大呼，到底怎麼回事？

斯坦恩指出，如今許多東西都由大陸製造，生活中如廚房的盤子或是衣服等，都是由大陸製造；在90年代時，我們捨棄了生產零組件、服飾等製造業，並擁有所謂的「知識經濟」；然而，「大陸卻竊取我們的知識，藉此研發出我們所有筆記型電腦和智慧型手機，更因此有了華為和5G技術」。

斯坦恩表示，正因如此，使美國淪為廉價的服務型經濟如咖啡師、便利商店大夜店員、百老匯領班等服務性職務；此外，斯坦恩還認為過去一年的新冠疫情也是大陸一手策畫的，再爆發之後製造防疫裝備，再出口獲利。

(中時新聞網)