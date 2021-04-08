一位30歲媽媽認為工作難找，網友卻指出問題並不釋出在年紀，而是履歷太隨便。(翻攝爆怨2公社)

「找工作好像有點困難！」一位30歲的人妻想回到職場上卻頻頻碰壁，她自認為過去很少換工作，一份都能做很久，但投了履歷卻都沒有下文，讓她心力憔悴。對此，網友一看人妻的履歷便發現問題所在，坦言，「是我也不會用妳」。

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，自己口才不太好，講話不快，不太會介紹菜單，反應也不算太快，認為30歲的媽媽工作實在難找。但原PO指出，她很少換工作，還一併附上親手寫的履歷表，「美髮助理4-5年，加油員+洗車員共6年，火鍋外場半年，早餐店內外場1年，拉麵店外場1-2年」，資歷相當豐富。

對此，網友直指原PO問題就出在「履歷表」上，建議她求職改用人力銀行網站提供的正式履歷表，並用電腦打字取代手寫，認為這種簡易履歷表顯得太多隨便。「善用網路人力銀行找比較快，這種履歷表的通常不會有下文」、「我印黑白也比這個好看，還不用寫字。用這個十塊雖然便宜，但會給人廉價感」、「跟年紀無關，列印104的履歷都比這種陽春手寫的好多了」、「看這履歷，是我也不會用妳」。

另外網友指出，原PO可將同性質的工作年資合併，才不會讓人感覺一直在換工作。「找餐飲的話，非餐飲的經驗就不要寫了；找美髮相關，除了美髮之外的經驗就不要寫上去。半年的工作時間太短，感覺容易換工作的樣子，老闆會不敢用」、「挑三個最久的寫，半年就別寫了」、「直接寫服務業11年，餐飲業3年，比較好看」、「有一種說法是不要寫太多項，超過三年五年的在寫就好」。同時網友也指出，經歷多份工作不一定加分，求職時別忘仍要提升自己能力，有專業技能就不會怕找不到工作。

(中時新聞網)