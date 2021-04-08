內政部今說政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。對此，國民黨團表示，今天內政部在太魯閣事故往生者頭七的日子，公布此充滿政治算計的報告，無疑想轉移及掩蓋蘇內閣，執政5年連給人民一條安全回家的路都做不到的囧境，要求蘇揆、內政部長徐國勇向罹難者家屬公開道歉。

立法院日前通過時代力量黨團提案，要求內政部2個月內評估更改國徽的必要性，內政部的評估報告今出爐，認為國徽與國民黨徽類似，但黨國不分的時代已過，政黨的標章宜應時代的變遷，尊重象徵國家的國徽，適度調整。

國民黨團說，國民黨黨徽跟黨旗為1895年先烈陸皓東所繪。現青天白日滿地紅國旗原為海軍軍旗，直到1946年12月25日正式將青天白日滿地紅國旗入憲，國民黨使用的黨徽、黨旗早於中華民國國徽、國旗，而且創立中華民國、在二次大戰後的亂局中立足台灣、壯大台灣也是國民黨、所有先人及台灣全體國民一起努力用生命及汗水打拚出來的，國民黨黨徽有其歷史意義，民進黨政府及少數政客無權置喙。

國民黨團表示，依中華民國憲法，中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等，且國民黨黨徽乃依政黨法向主管機關內政部正式核備的政黨標章，不容政府、政黨或少數投機政客指手畫腳。任何對政黨標章、國民黨徽圖樣或使用方式企圖妄加干涉的行為都是違法、違憲的行為，國民黨團對此嚴厲譴責。

國民黨團痛批，今天內政部在太魯閣事故往生者頭七的日子，公布此充滿政治算計的報告，無疑想藉此轉移民進黨政府施政無能的焦點，企圖造成政黨對立；轉移及掩蓋蘇貞昌內閣，執政5年連給人民一條安全回家的路都做不到的囧境，推卸其應付起的政治責任。

國民黨團砲轟，這種充滿政治算計的報告，其用心之歹毒，如何對得起50位無辜死去的亡魂，要求行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇必須為自己此等狼子野心的作為，向太魯閣事故死者家屬公開道歉；這已經不是「今天公祭、明天忘記」，而是「今天頭七，轉身算計」，蔡英文政府還有人性嗎？

(中時 )