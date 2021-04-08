Hit Fm聯播網期間限定節目《與劉若英相愛的人啊》，找來與劉若英的好友們，本周邀請與劉若英愛恨情仇膠著多年的音樂人好友葛大為、陳建騏暢聊。葛大為一開場就說，「我們是相愛還是相恨？」劉若英說，有愛就會有恨，就像陳建騏在替她做專輯一定很恨她，因為陳建騏總是被她折磨，但陳被折磨時正是他最帥氣的樣子；葛大為也說，劉若英是被他折磨的那一個。

劉若英提到，專輯資料稱他們三個人是「金三角」，確實，葛大為跟陳建騏在她新專輯《各自安好》是最重要的兩位功臣，包含專輯製作、企畫跟概念，從無到有，從原本的一首單曲延伸到一張完整專輯，呈現了很多不同面貌。但劉若英認為，葛大為跟陳建騏兩個人不管跟哪位歌手都能成為金三角，甚至比她更適合，他們三個比較像「三角飯糰」。

劉若英覺得自己偶像不偶像、創作不創作，所以比較像是三角飯糰，並非重金打造，而是用手作的溫度捏出來的。陳建騏說，這樣講不公平，劉若英是偶像也是創作人，因為他們從劉若英的聲音、戲劇、電影演出得到很多靈感，才創作出了這些故事，葛大為幽默的說：「劉若英是他們心中的最佳女飯糰！」

(中時 )