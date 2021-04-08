台鐵太魯閣號2日發生重大出軌意外，釀成50死、210傷慘劇。交通部長林佳龍請辭，引發外界再度關注蔡英文總統跟行政院長蘇貞昌之間的關係。資深體人黃暐瀚指出，如果現在總統不是蔡英文，而是前總統陳水扁，林佳龍的組閣機率就會很高。

黃暐瀚在《新聞大白話》節目中表示，目前蔡政府最關注民調，當行政院長蘇貞昌民調有50幾趴時，就算蔡總統想換掉，也換不下來。可是如果痛恨這個政府的人愈來愈多，蔡總統、蘇院長的民調就會往下掉，這時就必需有人負責，現在是要部長負責，可是之後可能就不只是要部長負責。

黃暐瀚認為，蘇貞昌會不會下台，8月28日是關鍵 ，四大公投的結果出爐後，蘇貞昌可能最後會被迫請辭下台。四大公投包括「重啟核四」、「珍愛藻礁公投」、「公投綁大選」、「反萊豬」，都與蘇院長現在的施政方向完全不同，當多數民意和現在行政團隊都不同時，蘇貞昌勢必得跟總統提出請辭。

黃暐瀚指出，或許蔡總統也在等，不要以為他們兩個現在關係很好，如果蘇貞昌的民調掉到30趴以下，就很可能是他離開的時候，有可能是8月28日 。現在又出現太魯閣號事故，一旦蘇貞昌下台，誰會來接閣揆呢？如果現在總統不是蔡英文，而是2000到2008年執政的前總統陳水扁，林佳龍的組閣機率就會很高。因為陳水扁喜歡黨內的派系平衡，比如新潮流上來的時候，我就拉正國會。

黃暐瀚表示，交通部長林佳龍屬綠營正國會派系，所以林佳龍絕對是蔡總統在制衡跟蘇貞昌之間的關係。可是當行政院長已經大到連總統都管不住了，國營企業的董事長很多人事，都是蘇院長說了算，蔡總統一定要在他身邊擺幾個人，比如內政部長徐國勇；而太魯閣號事故後蔡總統跟大家道歉時，後面站的就是衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇，所以蔡總統跟蘇院長之間的微妙關係，到8月28日公投日那一天就會看明白了 。

(中時新聞網)