蔡英文總統昨天對於太魯閣號慘案強調要改革，國民黨立委賴士葆今晚在臉書砲轟，不知蔡英文是失憶或詞窮，對台鐵改革勢在必行的談話，幾乎是倒帶2018年普悠瑪事故的話再重複一次；「台鐵提出144待改事項，經過2年的努力已經處理了109項。」更是唬弄人的數字，印證殘忍的官僚殺人。他拜託蔡總統、蘇貞昌院長將109項歸零，逐一重新檢視，因為解除列管太多是灌水的。

賴士葆說，一個震驚國際的人禍，至今沒有一個官員兼負行政與政治責任，踩在50個罹難者及2百多名傷者的鮮血上繼續好官我自為之，內心沒有控訴、沒有不安。不知蔡英文是失憶或是詞窮，對台鐵改革勢在必行的談話為何會讓大家感到憤怒，因為倒帶2018年普悠瑪事故的時候，昨天幾乎就是將那些話再重複一次。就如罹難家屬對蔡英文怒吼說：每次你都說聽到了，每次都沒做到。幾年時間過去，完全沒有改革，愧對普悠瑪的罹難者，更是無法給太魯閣號那麼多罹難者一個交代。

他指出，蔡英文曾說她不會成為「數字總統」，她認為數字是用來找施政的問題，不是用來自我安慰的。她昨天的談話中表示很欣慰普悠瑪事件之後，台鐵提出144待改事項，經過2年的努力已經處理了109項。這是個唬弄人的數字，印證殘忍的官僚殺人。

舉例：109項當中，軌道施工路段應加強安全措施應依養護SOP施工、應規劃將目前邊坡監測預警系統建置成自動監測，這兩項都被台鐵解除列管，表示已經完成改進，然而這正是這次太魯閣號事故的關鍵致命因素啊！更不要再細究109項被解除列管的還有補足人力解決M型結構問題、台鐵組織條例調整更為彈性化以因應企業化所需…其它還有很多，不勝枚舉。

賴士葆說，蔡英文、蘇貞昌肯定沒有看過109項被解除列管的內容，才會自相矛盾自打嘴巴，拜託幕僚幫忙提供109項內容讓蔡英文知道行政院、交通部、台鐵有多混，隨意又隨興地的逐一解除列管，然後看著數字自我感覺良好，看完內容，看蔡英文還敢不敢拿出來炫耀績效良好。

他表示，幾年都放生台鐵的蘇貞昌，昨天說聽完蔡英文對台鐵改革方向的裁示包括：「強化台鐵組織功能調整、提升台鐵的安全管理和營運效率、解決台鐵的財務虧損、找出最適合台鐵的永續經營模式。」如果閣揆魯鈍到不知改革方向，需要總統提示才瞬間頓悟，還需要這樣的閣揆嗎？這些都是行政院的本業，也都列在台鐵的總體檢報告中，過去將它束諸高閣，現在才亡羊補牢說要盯緊每個環節，拜託蘇、蔡兩人將109項歸零，逐一再重新檢視，因為這些解除列管太多是灌水的。

一個震驚國際的人禍，至今沒有一個官員兼負行政與政治責任，踩在50個罹難者及2百多名傷者的鮮血上繼續好官我自為之，內心沒有控訴、沒有不安。

(中時 )