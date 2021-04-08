美國經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近年看好大陸經濟前景，並時常批評美國政府債台高築，並在去年看衰美元前景，指出美元會大崩35%，引發市場熱議。羅奇近期受訪再度表示，拜登政府上台後，保留川普時代對大陸進口商品加徵關稅，讓他感到「非常疑惑」。

美元指數在美國經濟數據透露將強勁復甦，長天期美國公債殖利率陡升等因素下，不僅穩住90大關，甚至朝著94關卡前進。

據CNBC報導，羅奇認為，拜登政府保留具有嚴重缺陷的陸美第一階段經貿協議，卻推翻川普制定的其他政策，他認為這是拜登政府必須回答的問題。

川普時代訴求北京當局大量補助陸企，協助其在國際上競爭能力，於2018年下半年發動陸美貿易戰，並陸續對大陸進口商品制裁，最終規模達到2500億美元的大陸進口商品加徵25%關稅，儘管2020年1月中旬雙方簽署第一階段經貿協議，大陸必須在2年內採購2000億美元的美國農產品，但去年疫情爆發，讓北京當局遠遠低於採購目標額。

拜登政府上台後，華爾街預期陸美關係將趨於平穩，加上拜登不會像川普不按道理出招，但在雙方首場位在阿拉斯加的高階官員級別會談，場面相當火爆，美國貿易代表署(USTR)戴琪也在任命聽證會表示，為了遏止大陸不公平貿易、竊取智慧財產權問題，暫時不會取消對陸加徵關稅。

新疆人權議題近期成為北京當局與歐洲、美國政府的爭執點，甚至導致H&M、NIKE等歐美企業遭到抵制，羅奇表示，他近期有在關注這些議題。羅奇指出，現在情況變得很糟糕，希望陸美雙方可以採取更為穩健的措施，讓雙方關係恢復正常化。

(中時新聞網)