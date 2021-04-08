台中一名有性侵前科的古姓男子，上網徵求英文家教，與上門應徵的女研究生小珍（化名）相約便利商店面洽。不料，還沒談到家教細節，男子就先要求小珍給他舔腳、摸腳，遭到拒絕後竟然以雙腳夾住小珍的腳，在便利商店露鳥「打手槍」。事後還打電話要小珍介紹可以接受「戀腳癖」的女性朋友給他。全案經法官審理，依強制猥褻罪判刑1年2月，可上訴。

判決書指出，古姓男子是一名職業司機，2018年11月才因性侵害罪縮短刑期出獄。2019年5月，他以假名上網應徵英文家教，並與女研究生小珍相約台中市一家便利商店洽談。2人面對面而坐時，古男伸出腳磨蹭小珍的腳背，小珍見狀閃躲，古男卻進一步對小珍坦承他有戀腳癖，強調自己看到女生的腳會性興奮，還詢問小珍「可以摸、舔妳的腳嗎？」、他甚至抬腳放在小珍的椅子旁，宣稱「這樣我才能專心」，並從對面座位改坐到小珍右側來。

受到驚嚇的小珍想要離開，古男卻伸出鹹豬手猛摸小珍的大腿內側和小腿，她出言制止無效，對方還進一步用雙腳夾住小珍右腳上下摩擦，小珍拚命閃躲，卻驚見古男露出下體猥褻起來，當下立刻奪門而出，推辭家教一職。不料，古男還不死心，竟然致電小珍，詢問能不能介紹女性朋友來當家教老師，可以滿足他「戀腳癖的性癖好」。

開庭審理時，古男否認有猥褻舉動，供稱覺得小珍的腿很漂亮，只有摸褲管想要看小腿，沒有摸小珍的大腿及小腿，也沒有在店內露出下體。但法官勘驗店內監視器畫面，認定古男的確有怪異舉動，台中地方法院依強制猥褻罪累犯，判刑1年2月，可上訴。

(中時新聞網)