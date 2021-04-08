近年來，因應氣候變遷及全球暖化議題，各國政府致力於推動低碳經濟，以實現企業永續經營之目標。資誠（PwC Taiwan）聯合會計師事務所永續發展服務副總經理張嘉宏表示，台灣目前已有15家公司公開承諾建立科學基礎減碳目標，以降低企業經營對環境破壞性，分別為元大、玉山、鴻海、台達電、遠傳、富邦、台哥大、光寶、台泥、全漢、飛宏、日月光、亞泥、信義房屋、新普科技。

PwC Taiwan與歐洲在台商務協會合作，由資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺與歐洲商會低碳倡議行動 (LCI) 總監蘇冬蘭為發起人，於2021年每季舉行一次有關「綠色金融、永續經營及企業購電合約」研討會，解析台灣綠電市場之需求、綠電憑證及交易平台資訊、以及台電公司在台灣綠電交易市場所扮演的角色。

歐洲在台商務協會於2011年成立「低碳倡議行動」（LCI），介紹最佳的歐洲低碳方案，並積極促進台歐與全球在永續專案上的實質合作，同時協助台灣政府達成降低碳排放量之目標。目前參與之會員企業已由成立之初14家增加為74家，LCI與台灣政府、學術界以及產業間建立良好之互動與交流，往後將會持續透過舉行研討會、專題演講等宣揚低碳理念，並踴躍歡迎新成員之加入。

經濟部近年來修正《電業法》及《再生能源發展條例》，在政策推動下帶動台灣綠電內需市場，國家再生能源憑證中心主任黃志文指出，開放綠電交易下，企業可透過直供或轉供的方式自由買賣，其中，再生能源憑證制度如同綠電的身分證，在綠電市場上扮演著承先啟後的角色，協助開創我國自願性綠電交易市場，推動能源轉型。此外，為協助企業可安心且容易的進入綠電交易市場，國家再生能源憑證中心建立了線上平台，鼓勵更多綠電供需方一同加入。

台灣電力股份有限公司業務處處長郭芳楠指出，台電近年積極透過友善併網、協助業者辦理綠電轉供事宜以及減少購售電契約檢附文件等方式以活絡綠電交易市場，而在未來，台電將同時扮演生產者、服務提供者及購買者之角色，除持續優化併網及躉購流程外，將配合主管機關指示，適時釋出台電自建綠電及憑證，以穩定市場之綠電供給。

RE100是由氣候組織與碳揭露計畫所主導的全球再生能源倡議，加入之企業須公開承諾在2020至2050年間達成100％使用綠電的時程，目前已有近300家企業成員參與，其中包括科技巨擎（Apple、Google、Facebook、Dell）、金融業 (高盛、瑞士信貸、富國銀行)、食品飲料 （Walmart、Coca-Cola、Starbucks）、服裝流行業（Nike、Burberry、H&M）、美妝保養產業（Unilever、P&G、Johnson & Johnson、Estee Lauder、L’OCCITANE Group）等。

中華經濟研究院自2019年起擔任RE100的區域合作夥伴，與氣候組織共同出版RE100 Taiwan Report，推估RE100會員及其供應商的潛在綠電需求。

中華經濟研究院博士羅時芳指出，未來在實現綠電100％目標，為了滿足RE100會員及其供應鏈的綠電需求，可以透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證、簽訂綠電購售合約等手段，以達成綠電使用目標。

普華商務法律事務所合夥外國法律師林信宏指出，企業購電合約將對購電企業、再生能源開發業者及投資人三方關係有所助益，並能加速再生能源配置。

惟在企業購電合約架構下，購電企業、再生能源開發業者及投資人應考量面向各異。例如能源開發業者須平衡放款金融機構與購電企業間的利益競爭；購電企業須對企業購電合約之簽訂做出數項決策與行動，並以取得內部核決同意為關鍵；而投資人則須確認企業購電合約之可融資性。

氣候變遷為全球共同面臨的重大議題，在全球邁向淨零碳的趨勢下，越來越多企業透過制定科學基礎減碳目標（SBTs）呼應淨零排碳。

(工商 )