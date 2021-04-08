美國財長葉倫周三公布稅改計畫細節，除了要與國際經濟夥伴共推全球最低企業稅率外，並鎖定美國大企業明定15％的最低稅率，力拚未來15年為國庫創造2.5兆美元的新稅收，以支應基建計畫龐大經費所需。

葉倫的稅改計畫有兩大核心，一個是與其他國家協商實施21％的全球企業最低稅率，這部份20國集團(G20)財長已表示，此案希望能在今年中前達成共識。

另一個是鎖定美國最大的企業明定15％的最低所得稅率。按照規畫，此一稅率適用的對象為獲利超過20億美元的大企業，但也會對企業提供研發、再生能源與社會住宅等項目的稅負抵減。

根據估算，符合獲利20億美元徵稅門檻的大企業約有180家，不過配合包括投資抵減等其他相關規定，真正會適用此一稅率的企業只有45家。高稅率門檻與拜登競選時的政見大為提高，當時規畫的門檻為獲利1億美元的企業，符合此一條件的企業將近1,100家。

財政部指出，15％的最低稅率「為的是確保那些最積極避稅的企業，必需盡到一定程度的納稅責任。」

財政部在稅改計畫中表示，稅改的目標是未來15年為政府增加逾2兆美元的稅收，以支應未來8年政府投入道路、橋樑、捷運、寬頻與其他基建計畫的經費。

葉倫並抨擊前任政府的減稅政策，她指出，共和黨政府在2017年推動稅改將企業稅率從35％大砍至21％，當時保證減稅會提振企業資本投資與刺激經濟成長，但這些承諾全都跳票。

根據經濟合作暨發展組織(OECD)的資料，川普任內推動減稅後，美國企業稅收占經濟產出的比重僅剩1％，較長期平均水準2％等於腰斬，更遠低於OECD37個成員國的平均3.1％。

葉倫表示，「我國的稅收已降到一個世代以來的最低，若是進一步減少，我們能投資於道路、橋樑、寬頻與研發的錢就會愈來愈少。」

(工商 )