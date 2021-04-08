洛杉磯湖人 @ 邁阿密熱火 07:30 運彩賽事編號：466 本場比賽在可上陣陣容上跟上賽季冠軍戰當時有很大的不同，湖人雖可望迎回腳指甲脫落的卓猛德，但AD與LBJ仍將持續缺陣；熱火方面陣容相對完整，上季總冠軍戰大放異彩的希洛應會帶傷出賽，主力部分將只有南缺陣，因此本場比賽以讓分盤來看，熱火讓分實屬合理，但高達8.5的讓分卻有點讓人"敬畏"，一方面湖人近期這些功能性球員有打出狀態，另一方面莊家對於湖人的大敗可能有很高的掌握(本季湖人4次受讓7.5分以上，全數輸球輸盤)，所以選擇熱火讓分或湖人受讓都有相當風險，因此這場焦點戰，我們建議往總分盤來下手---

《湖人總算打出組織力》：缺少LBJ，湖人等於少了那最重要的組織核心，近五場比賽湖人助攻失誤比只有1.3，遠低於聯盟平均值的1.8，關鍵就在場均高達18.4次的失誤。不過前場比賽湖人全場有高達29次團隊助攻，球隊主控許洛德總算打出了很不錯的組織感，此外卡盧索與塔克也一共送出10次助攻。熱火後場防守在加入亞瑞札、歐拉迪波後有相當的對抗能力，這也本場比賽分盤如此低開的主因，湖人的組織力度有更高的期待，將可能撼動這個低比分情況。

《湖人內線評比》：本場比賽如卓猛德歸隊，湖人在內線安排上將會有所不同。首先，速度老化的加索與藍領員工考克的上陣時間都會被壓縮，這很可能提升湖人的進攻頻率，以及降低內線鞏固力，湖人防守不差，缺少主將下也要靠防守來打天下，但卓猛德此前僅僅只跟新隊友配過一場，防守端的默契很難期待，熱火擁有很多好的組織者(巴特勒、卓理奇、朗多)且球隊戰術相當複雜，加上熱火射手鄧肯羅賓森走過低潮重拾射手風範，這種防守默契上的問題將很致命。

此外，前場上陣不到三分鐘就被驅逐的海洛，本場比賽將很可能打出一些優勢，因熱火內線"過度依賴阿德巴約"，湖人教練沃格很可能會抓阿德巴約下場休息時就增加海洛的上陣時間，熱火交易大限時送走歐里尼克等4號位，結果卻得不到AGG，沒有可以扛下海洛進攻的選項了，而海洛本賽季的重攻輕守問題，一直是大分利多。

《板凳評比》：近期五場比賽湖人板凳能打出+8.7的績效，除黏巴達式的防守，球員得分企圖心高以及全聯盟最高的場均抄截打出很多快攻得分是最大關鍵。因為盤分門檻不高，所以雖黏巴達式的防守是小分利多，但兩邊節奏明快與進攻企圖則都有利於大分，在現在保護球員與小球的時代，大分優勢反而更多過小分優勢。

熱火方面，近期球隊開始重用新同學貝力札，而貝力札是熱火需要的火力，缺也是最大的防守缺口，來到熱火後，貝力札上陣時熱火進攻效率值高達125.8，不上時只有109.4；但對手的火力也是一樣概念，他在場上對手進攻效率值121.1，不在場時只有110.3，貝力札受重用就是大分開出關鍵。

本場比賽兩隊都不想輸，都想要有更多的火力去突破對方很好的防守，海洛、貝力札等人，將是我們的大分法寶。

【本場推薦】：【全場的大分過盤，204.5】(實際賠率及玩法以台灣運彩官網為主)

(中時新聞網)