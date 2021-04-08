台鐵太魯閣號嚴重事故，外交部稱印度外交部首次對台重大意外事件公開慰問，具重大意義，遭藍營批評「慘劇竟被當成大內宣」。曾任外交部研究設計委員會主委的國民黨副秘書長黃奎博表示，上週是部分西方國家「復活節」假期，據經驗要在短短2天獲得各國慰問，往往需要我國駐地外交人員積極聯繫，但「這有點像是要外交人員去說明台灣鐵道安全的不堪，其實需要再拿捏一下」。

黃奎博說，傳出外交部拿外國政治人物的慰問當成「大內宣」，事實上，從蔡英文總統赴現場時的發言，可以推出蔡政府可能真的想把這件事與外交部連在一起，順便轉移一些焦點。

黃奎博指出，蔡英文在事故的隔天赴花蓮慰問家屬，看稿講話時不提究責，卻提「接獲各國政府的慰問」等語，等於希望告訴台灣民眾，此次非天災造成的重大事故，外國政界人士紛紛以各種管道表示悼念與慰問，台灣又被世界看見了。

太魯閣號事故後2天，外交部表示，截至該日中午為止，接獲來自友邦及理念相近共計92個國家及國際組織、745名政界人士及友人，向我國表達慰問。

黃奎博表示，事故發生該週是部分西方國家的「復活節」假期，根據經驗，要在短短兩天左右獲得友邦及非友邦國家領導人、外長或國會議長等的書面或網路慰問，往往需要我國駐地外交人員的積極聯繫，若遇長假期，更是要賣人情才行。

黃奎博表示，那些外國政治人物見到如此多的傷亡，通常不會拒人於千里之外，只是，如果是動員外交人員促請他們發文，「有點像是要外交人員去說明台灣鐵道安全的不堪，其實需要再拿捏一下」。

國民黨國際事務部副主任何志勇指出，民進黨政府有可能是想要測試在邦交國或理念相近國家的館處，動員力道究竟如何，但最好應該要留在進洽支持參與國際組織等重要外交事務之上，更要累積善意才能換得對方的配合，不然我們不知又要付出多少，才能再換得一次人情。

(中時 )